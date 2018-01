Toutes les places ont été vendues depuis longtemps pour le choc entre Nantes et le PSG ce dimanche à la Beaujoire. Il est encore possible d'en trouver sur internet mais attention aux arnaques et aux prix qui s'envolent.

Nantes-PSG, ce dimanche à la Beaujoire, c'est LE match à ne pas rater. Nos Canaris, cinquièmes de la Ligue 1, face au leader et ses stars : Neymar, Mbappé, Cavani... pour ne citer qu'eux. Autant dire que ça fait bien longtemps que toutes les places ont été vendues, les points de vente avaient été pris d'assaut au mois de décembre. Ceci dit, c'est encore possible de trouver des billets, mais c'est hasardeux.

Des places en vente via Twitter

Il suffit de chercher quelques minutes sur internet pour trouver. Sur le réseau social Twitter par exemple, Nicolas propose une place à 50 euros en tribune Jules-Verne en assurant qu'il ne se fera pas d'argent dessus.

Suite à un désistement j’ai une place de dispo en tribune Jules Verne à côté de moi pour #FCNPSG Prix 50€ ( je me ferais pas d’argent dessus ). Priorité au membres des @FCN_ACTIV ! — Nicolas Ancel (@AncelNico) January 9, 2018

Un supporter du PSG a lui deux places à vendre "à un prix abordable, qui peut être négocié", c'est en tous cas ce qu'il promet. Jusque là, on reste dans le raisonnable.

Des prix multipliés par 4,5

Mais sur un site internet spécialisé dans la revente de places, là, les prix flambent ! De 86 euros dans les virages jusqu'à 263 euros en tribune Jules-Verne !!! C'est à dire quatre fois et demi plus cher que le prix de départ de ces billets puisqu'aux même emplacements, ils ont été mis en vente à respectivement 19 et 59 euros au mois de décembre. Sans compter que le risque, avec les sites comme celui-là, c'est de ne jamais recevoir les tickets ou de ne pas pouvoir entrer au stade parce qu'ils ont déjà été validés par quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de témoignages de ce genre sur internet et les réseaux sociaux.

Le prix des derniers billets explose sur Internet - Capture d'écran

