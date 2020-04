FC Nantes : Raynald Denoueix ne veut pas récupérer sa médaille de champion de France

Encore une fois, il aura placé le collectif au dessus du "je". L'ancien entraîneur du FC Nantes, Raynald Denoueix, qui avait fait don de sa médaille de champion de France 2001 pour une vente aux enchères au profit du personnel soignant ne récupérera pas son trophée. La cagnotte créée par les supporters nantais pour rafler l'enchère et la rendre à son propriétaire originel ne l'a pas fait changer d'avis. Donné c'est donné pour l'ancienne légende de la Beaujoire. Il souhaite désormais que son bien qui s'est adjugé à plus de 12.000 euros soit exposé dans un lieu cher aux supporters des Jaunes et Verts.

Un élan de solidarité incroyable

C'est un élan de solidarité et de générosité incroyable qui s'est créé depuis le début du confinement. A l'initiative du handballeur nantais, Cyril Dumoulin, sportifs et supporters donnent maillots, crampons, raquettes, écharpes et fanions pour qu'ils soient ensuite mis aux enchères au profit du personnel soignant. Imran Louza, Jordan Veretout, Edouard Roger-Vasselin, Sarah Bouhaddi ou encore Eugénie Le Sommer pour ne citer qu'eux ont répondu à l'appel du champion du monde 2015 de handball.

Sensible à cette opération caritative, l'ancien entraîneur emblématique du FC Nantes Raynald Denoueix a lui aussi souhaité participer en cédant un bien à la valeur sentimentale inestimable : sa médaille de champion de France 2001. Touchés par ce geste, quelque 469 supporters des Canaris ont voulu lui rendre la monnaie de la pièce ont collecté 12.615 euros pour remporter l'enchère et rendre le trophée à l'ancien coach des Jaunes et Verts.

"Le titre, je l'ai dans ma tête"

"Cette médaille appartient à tous ceux qui ont participé et il y en a beaucoup, confie l'homme qui a mené les Canaris vers leur huitième et dernier titre de champion de France. Elle leur appartient, elle n'est plus à moi, je l'ai donnée. _C'est sympa de l'avoir achetée pour me la rendre mais elle n'est plus à moi_." Raynald Denoueix souhaite maintenant que son trophée soit exposé dans un lieu qui devienne un repère pour tous les aficionados du FC Nantes.

"Peut-être que ce sera un symbole et que ça permettra aux gens, dans plusieurs années, de se rappeler qu'en 2020 on a vécu un moment difficile, où on était pas bien", ajoute la légende nantaise. Moi, le titre je l'ai dans la tête. Et ce don, ça me permet de partager ça avec encore plus de gens et je trouve que c'est encore mieux." Il aura également permis de faire un don considérable à destination du CHU de Nantes.