Canicule : le décalage du brevet pose question pour la présidente de la FCPE 31

Haute-Garonne, France

Il n'y aura pas de brevet cette semaine pour les élèves de troisième. A cause de la canicule, les épreuves qui devaient avoir lieu jeudi et vendredi sont décalées au lundi 1er et mardi 2 juillet. La décision a été prise par le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Muriel Paletou, la présidente de la FCPE 31, la principale fédération de parents d'élèves en Haute-Garonne, estime que c'est "une bonne mesure", mais se demande si on n'aurait pas pu davantage anticiper les choses. Entretien.

Muriel Paletou, la présidente de la FCPE 31, dans les studios France Bleu Occitanie. © Radio France - Alban Forlot

- Comment réagissez-vous à la décision qui vient d'être prise de décaler le brevet des collèges ?

- Muriel Paletou : "Sur le principe, c'est une bonne mesure puisque les conditions vont être difficiles pour les élèves jeudi et vendredi. On était un certain nombre de parents à s'interroger sur ces conditions et à se demander dans quelles mesures il était possible de passer le brevet. En revanche, par rapport à la décision qui a été prise, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de l'anticiper davantage ? On pose la question pour deux raisons : peut-être que certaines familles ont déjà prévu de partir en vacances. Quid des enfants qui ne se présenteraient pas lundi ? Et la deuxième raison, c'est que les principaux des collèges ont très peu de temps pour s'organiser et réagir. Cela met de la difficulté au niveau de l'administration et du rectorat. Donc cela pose problème."

- C'est là-dessus que vous dites : il y a eu un manque d'anticipation ?

- MP : "Par rapport aux capacités de prévisions de Météo France. Est-ce qu'on ne savait pas déjà un peu en amont qu'il allait y avoir ces jours de canicule ? Sachant que dans le sud ouest, en tous cas dans l’académie de Toulouse et dans le sud, on est quand même pas mal concernés par les épisodes de chaleur. Il y en a régulièrement. Donc, est-ce qu'il ne faut pas anticiper maintenant le dérèglement climatique et ces jours caniculaires en juin, en mai et souvent aussi en septembre-octobre ?"

- Cela veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ?

- MP : "Faut-il mieux climatiser les salles ? Faut-il revoir les infrastructures et l'isolation des bâtiments ? Je ne sais pas. Mais c'est une réflexion qu'il va falloir avoir, puisque le réchauffement est inéluctable".