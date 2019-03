Un nouveau véhicule adapté livré à l'Association des Paralysés de France de Vaucluse

Avignon, France

"La mobilité, c'est la vie !" Une petite phrase entendue hier à Avignon à l'occasion de la livraison officielle d'un nouveau véhicule à l'APF, l'association vauclusienne des paralysés de France. Le véhicule a été spécialement conçu et aménagé pour le transport de personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Il est équipé d'une rampe d'accès pliable pour les fauteuils, de tous les équipements de sécurité ainsi que de places pour les accompagnants et les aidants. Il sillonnera bientôt les routes du département pour rendre plus facile, les déplacements quotidiens des personnes handicapées. L'opération s'inscrit dans le cadre du projet APF Mobility (pour rompre avec l'isolement et les discriminations) et elle a bénéficié du soutien financier de la Fondation Transdev créée en 2002 à l'initiative du groupe de transports Transdev. Un outil de plus pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap ; un véritable sésame sur la route du mieux vivre ensemble et de la réinsertion.

La présentation du nouveau véhicule de l'APF : le reportage de Daniel Morin Copier

Une rampe d'accès dans le véhicule... © Radio France - Daniel Morin

... et un gain de mobilité très apprécié © Radio France - Daniel Morin