Lundi noir aux finances publiques en Vaucluse

Vaucluse, France

À l'appel d'une intersyndicale nationale FO, CFDT, CFTC, CGT et Solidaires, les agents étaient appeler à cesser le travail et à manifester pour protester contre la dernière réforme voulue par le gouvernement et portée par Gérard Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. Les syndicats et les agents en grève mettent en garde contre "les conséquences dramatiques de la réforme dans le quotidien des Français" : la priorité donnée au numérique, la suppression de nombreux emplois, la disparition des structures de proximité, l’aggravation des conditions de travail...

Les agents ont le sentiment d'abandonner le terrain

Pour l'intersyndicale des Finances Publiques, "moins de fonctionnaires sur le terrain signifiera moins de service public rendu aux usagers." Un recul dénoncé avec force en Vaucluse notamment où la moitié des structures de proximité a disparu en 20 ans. Ce qui implique pour les contribuables concernés : moins de contacts directs avec des personnels qualifiés et compétents, plus de kilomètres à faire en cas de question ou de litige (surtout à l'heure de la mise en place du prélèvement à la source) ; le développement d'un sentiment "d'abandon" et "d'isolement", en milieu rural notamment. Au-delà de cette journée bien suivie en Vaucluse, les syndicats promettent de maintenir la pression sur le gouvernement et leurs représentants.

Les agents des Finances Publiques de Vaucluse tirent la sonnette d'alarme : "nous sommes en souffrance" © Radio France - Daniel Morin