PHOTOS : 120.000 foyers bientôt raccordés à la fibre Très Haut Débit en Vaucluse

Courthézon, France

Des chantiers terminés avec 14 ans d'avance sur le calendrier prévu, ce n'est vraiment pas très fréquent ! C'est pourtant le cas de celui du déploiement de la fibre à Très Haut Débit en Vaucluse (une connexion supérieure à 30 mégabits par seconde.) Pratiquement, plus de 65.000 foyers sont déjà raccordés au réseau ; 120.000 le seront avant l'été 2021 dans les 105 communes du département qui relèvent d'une zone d'intervention publique. Les autres communes relèvent d'une zone d'intervention privée et sont aménagées directement par des opérateurs privés.

La lutte contre la fracture numérique, une priorité en Vaucluse

Le chantier porté par le Conseil départemental de Vaucluse depuis 2010, aura coûté 170 millions d'euros financés par le Département, l'Union européenne, l'Etat, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 11 intercommunalités du département. L'enjeu est de taille : "lutter contre la fracture numérique, renforcer l'attractivité du territoire et contribuer aux besoins des générations futures" résume Maurice Chabert le président du Département.

Un site internet et un téléphone pour se renseigner

C'est Vaucluse Numérique -choisi comme délégataire de service public- qui intervient sur la zone d'intervention publique du département. Il a pour mission : la conception et le déploiement du réseau en fibre optique, son exploitation, sa commercialisation auprès des différents fournisseurs d'accès internet (Orange, SFR, Free, Bouygues etc.) Vaucluse Numérique répond également à toutes les questions des habitants et des chefs d'entreprise via un site internet (www.vaucluse-numerique.fr) et un numéro de téléphone, actif du lundi au vendredi de 8h30 à 20h : 0.809.54.00.84 (service gratuit + prix d'appel.)

Le chantier avance dans la campagne de Courthézon : le reportage de Daniel Morin Copier

Opération de soudage de fibres optiques dans la campagne de Courthézon © Radio France - Daniel Morin

La THD : une connexion supérieure à 30 mégabits par seconde (une performance 10 à 100 fois supérieures à celles de l'ADSL) © Radio France - Daniel Morin

Les élus et les techniciens réunis à Courthézon pour constater l'avancée du chantier en Vaucluse © Radio France - Daniel Morin