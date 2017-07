A Fécamp, Les Habilleuses crééent des vêtements sur-mesure pour les personnes handicapées

Depuis 2011, l'association Les Habilleuses basée à Fécamp confectionne des habits sur-mesure pour les personnes atteintes de handicap. Tout est parti de l'expérience personnelle de la présidente de l'association, en fauteuil roulant depuis une opération. Les Habilleuses proposent même des défilés.

Comment s'habiller quand on est atteint d'un handicap ? La question est loin d'être anodine quand on se retrouve en fauteuil roulant par exemple, ça devient compliqué de trouver des vêtements confortables et pratiques ! C'est de ce constat qu'est parti une Fécampoise pour créer une association : Les Habilleuses. Depuis 2011, les bénévoles confectionnent des vêtements quasi sur mesure pour les personnes handicapées et les Habilleuses font découvrir leur collection lors de défilé, cinq à six fois par an.

C'est dans l'ancien hôpital de Fécamp que ce sont installées les Habilleuses. Un bureau et un atelier de confection d'une soixantaine de m². La dizaine de bénévoles s'y retrouve pour confectionner des vêtements sur mesure. L'idée est de Marie-Pierre Plantaz que l'on surnomme ici Mapie. Elle est la présidente de l'association, elle-même en fauteuil roulant et c'est de son expérience qu'est partie le projet :

Rapidement ma garde-robe n'a plus convenu à mon nouveau mode de vie"

Les Habilleuses organisent leur prochain défilé en octobre à Fécamp, en attendant vous pouvez les aider en faisant un don.