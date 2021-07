Fécamp : les premiers vacanciers sont déjà arrivés sur la côte normande

La première vague de vacanciers arrive sur la côte normande pour les vacances scolaires. Ils posent leur valise petit à petit au camping de Reneville à Fécamp par exemple. A peine arrivée, il ne faut pas plus de trois minutes à Franck et ses amis pour décharger leur voiture. "On décharge tout, valises, nourriture, on a hâte", explique-t-il à France Bleu Normandie.

"Le début de saison part bien"

"Le programme ce sera balades, plage et repos", complète Marine, une des amis de Franck. Portable à la main, les premières photos commencent à fuser pour Simone et Claude. "La vue est magnifique, c'est joli. On est arrivé il y a trente minutes. On vient de Bourgogne, d'Auxerre et on est là huit jours", racontent-ils.

Les mobil-homes ont vue sur la mer. "C'est un avantage c'est clair et on le voit tout de suite, dès l'accueil qui donne sur la mer, les visages se détendent et on sent les gens décontractés. Ils prennent un bon bol d'air frais", explique Morgan Fontez, le directeur du camping.

La saison part bien. Mais on espère aussi qu'elle continuera après les vacances parce que nous par exemple on est ouvert jusqu'en novembre - Morgan Fontez, directeur du domaine de Reneville

"On a eu quelques arrivées ce samedi, ce dimanche on en a une trentaine", ajoute le directeur. "Mobil-homes c'est rempli, au total on a 160 emplacements, une soixantaine de mobil-homes et le reste c'est pour les camping-car, tentes et randonneurs. Pour le locatif on a quelques places sur la dernière semaine d'août. La saison part bien. Mais on espère aussi qu'elle continuera après les vacances parce que nous par exemple on est ouvert jusqu'en novembre.

D'ici à novembre, les Fécampois ont sûrement déjà entendu des langues étrangères dans les rues. "C'est aussi le retour des touristes étrangers, c'était plus calme avec le covid et surtout avec les restrictions, les quarantaines imposées au retour des vacances mais là on a des Belges, des Allemands et Néerlandais et avec l'Euro de football on se chambre un peu, c'est rigolo", conclut en souriant Morgan Fontez.