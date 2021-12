Féérique, trop kitsch, les Montpelliérains donnent leur avis sur les décorations de Noel de la Comédie

Comme chaque mois de décembre, la place de la Comédie revêt ses plus beaux habits de Noel. Cette année, c'est un paquet cadeau géant qui a été installé.

Esprit de Noel es-tu sur la place de la Comédie de Montpellier ? Comme chaque mois de décembre, la mairie a mis le paquet. Et c'est le cas de le dire puisque qu'un gros paquet cadeau scintillant trône sur la place névralgique de la ville. Avec lui, le marché de Noel a trouvé comme à son habitude sa place, tout comme le sapin. Des décorations qui ne font pas forcément l'unanimité chez les passants.

Il y a d'abord les enthousiastes. "J'adore! C'est vraiment trop beau. Je mets 9 sur 10", assure Inès, 18 ans assure une montpelliéraine qui multiplie les selfies sous le ciel étoilé du gros cadeau. "Il ne manque plus que la neige, mais c'est déjà parfait. On est dedans. On est dans l'esprit de Noel", assure Hadjira. Mais l'imposant cadeau ne fait pas l'unanimité. Pour certains, c'est tout simplement "kitsch" pour Vincent. "Je préférais le globe des années passées. Là, je comprends pas pourquoi il y a ce porche avec un ciel d'étoile", ajoute sa fille.

Le marché de Noel © Radio France - Virginie Vandeville

Un sapin tristounet

Le marché de Noel lui fait lui le bonheur de tous. "Il est grand, il est beau. C'est très réussi", assure un passant. En revanche, c'est une autre histoire pour le sapin de la place. "Il est un peu tristounet par rapport à d'autres années, mais bon, lorsqu'on voit un sapin place de la comédie, on sait que c'est Noel. Il vaut mieux cela qu'un sapin en verre comme on peut voir à Bordeaux. Tant qu'il est naturel, cela me va", affirme une montpelliéraine.

Le sapin de Noel de la place de la Comédie ne convainc pas cette année. © Radio France - Virginie Vandeville

"Les boules avec des flammes à l'intérieur, je trouve cela très joli, mais c'est vrai qu'au vu de ses épines qu'il perd et des branches qui s'affaissent, il a l'air d'avoir pris un petit coup", assure Huguette. Un petit coup, voire même un gros coup dans l'aile selon Olivier qui regrette le sapin de l'année dernière dans lequel un manège était installé. Mais un groupe de copines va plus loin. Pour ces jeunes filles, il est tout simplement "dégueulasse. Il est tout fin. Il y a juste trois boules en haut, bref il est mal décoré. Ils n'ont fait aucun effort cette année".

On ne peut pas plaire à tout le monde comme on dit.