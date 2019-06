Félibrée : 350 000 fleurs dans les rues de Périgueux

Dans un peu plus de trois semaines Périgueux accueillera la centième Félibrée du Bournat du Périgord. Trois jours de fête. La ville se prépare.

Périgueux, France

Rue de Lanmary © Radio France - Xavier Dalmont

Depuis le 13 mai dernier trois nacelles sillonnent les rues de Périgueux. Il s'agit d'équipes de deux agents. Au total il faut installer 350 000 fleurs.

La rue Saint Front n'est pas encore finie © Radio France - Xavier Dalmont

Des horaires décalés pour les agents municipaux

Pour l'installation de ces guirlandes en plastique, les agents travaillent de 5h à 13h et tous les dimanches. Le but est de ne pas gêner la circulation. La semaine prochaine tout devrait être posé. Il manque encore des fleurs dans le haut de la rue Saint Front, sur le parking Tourny qui servira de lieu pour la taulada, rue du Puy Limogeanne et enfin place de la Clautre.

La félibrée est déjà eu lieu à Périgueux, en 1927 1946 1980 et en 2001.

Plus de vingt bénévoles ont fabriqué les guirlandes © Radio France - Xavier Dalmont

Rue de la république à Périgueux © Radio France - Xavier Dalmont

Place de l'ancien hôtel de ville © Radio France - Xavier Dalmont

La félibrée c'est trois jours de fête à Périgueux les 5, 6 et 7 juillet. Début des festivités le vendredi soir avec le concert du groupe occitan Peiraguda et Brass office au parc Gamenson à 21h.