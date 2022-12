Fermeture d'un petit Ehpad en Dordogne : le groupe Korian dit "réexaminer sa décision"

Le directeur général France du groupe de maisons de retraite privé Korian a écrit dans un courrier adressé à Germinal Peiro, le président du Conseil départemental, qu'il "réexamine" sa décision, concernant son projet de transférer les lits du petit Ehpad de Vergt vers ses établissements de Sanilhac et Trélissac.

"Une bonne nouvelle" pour Germinal Peiro

L'information avait été dévoilée au mois d'octobre par des salariés sur les réseaux sociaux, déclenchant une mobilisation importante dans le pays vernois, d'abord des salariés et des familles de résidents, puis des élus. Korian n'a jamais clairement affirmé vouloir fermer l'Ehpad, parlant de "discussions" avec le département et l'ARS sur la "restructuration" de son offre de lits en Dordogne.

Faut-il comprendre avec ce courrier que Korian renonce à son projet de fermer l'Ehpad ? Contacté par France Bleu Périgord, Germinal Peiro se veut optimiste : "C'est le directeur général France de Korian qui m'écrit, et il écrit noir sur blanc qu'il réexamine leur projet. Je prends ça comme une bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, le directeur régional nous avait dit : c'est comme ça et pas autrement".

"A aucun moment ils ne disent qu'ils ne vont pas fermer"

"Ma position est très claire", assure Germinal Peiro : "Je ne me mettrai d'accord avec Korian qu'à condition qu'il y ait un site qui reste ouvert à Vergt". Mais les salariés sont plus méfiants. Adrien Boulet, représentant du personnel de la maison de retraite et membre de la CGT y voit "un bon discours commercial, mais si on lit bien, ils disent qu'ils vont réétudier, revoir leur projet, mais à aucun moment ils ne disent qu'ils ne vont pas fermer l'Ehpad".

Les salariés viennent de créer une association pour la défense de l'Ehpad de Vergt, baptisée "Vergt'mieux". Les statuts sont déposés et sa création a été officialisée cette semaine. Une manière de s'organiser, car ils savent que la lutte pour garder un Ehpad à Vergt va durer des mois, voire des années. Contactée, la direction de Korian n'a pas donné suite à nos sollicitations.