Féminicide à Bordeaux : un nouveau rassemblement place Pey Berland ce lundi soir

Le planning familial de Gironde a appellé à un nouveau rassemblement ce lundi 5 juillet pour rendre hommage à Sandra tuée vendredi par son ex compagnon.

Une centaine de personnes se sont rassemblées ce lundi soir place Pey Berland pour rendre hommage, une nouvelle fois, à Sandra tuée vendredi à Bordeaux par son ex-compagnon. L'hymne des femmes a été chanté.

Le rassemblement avait été porté par le planning familial de Gironde.

Son ex-compagnon, un homme de 36 ans a été arrêté vendredi pour le meurtre de son ex-compagne mortellement poignardée chez elle. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire dimanche, a annoncé la procureure. Au moment où le suspect était devant le juge, plusieurs centaines de personnes et des proches émus aux larmes, avec fleurs et bougies, ont rendu hommage à la victime de 31 ans devant sa maison dimanche.