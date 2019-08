"Féminicide" présumé à Toulouse : la réalité sur le nombre de victimes en France

Toulouse, France

Déjà 96 femmes tuées par leurs compagnons ou leurs ex, cette année. La dernière victime a été tuée ce lundi, dans le Pas-de-Calais. L'auteur présumé à étranglé sa femme. Un peu plus tôt, dimanche soir, c'est une jeune Toulousaine de 26 ans qui a succombé à plusieurs coups de couteau. Cette année, la première victime de "féminicide" date du 6 janvier, à Toulouse là aussi. Persuadée que la barre symbolique des 100 "féminicides" sera dépassée, le collectif "Nous Toutes" va se rassembler, ce mercredi, devant l'hôtel de ville à Paris.

Mais est-ce que le nombre de meurtres est en augmentation ?

D'après la page Facebook Feminicide par compagnons ou ex, le nombre de victimes est assez constant. En 2016, 123 femmes sont mortes contre 135 en 2017 et 121 en 2018. Des chiffres précis, grâce à la presse quotidienne régionale. "Tous les jours, les bénévoles feuillettent la presse à la recherche d'un nouveau drame. Et il y a du boulot. Nous sommes généralement en paix entre deux heures et sept heures du matin", raconte l'une des bénévoles qui préfère rester anonyme.

Avec ces statistiques, les bénévoles arrivent à faire des constats accablants : "Nous sommes à 96 féminicides au moment où je vous parle, puisque ça change sans arrêt. L'année dernière, la barre des 96 victimes c'était en octobre. Ça laisse présager un chiffre dramatique à la fin de l'année", s’inquiète la féministe.

La naissance d'un mot

Le mot "féminicide" prend de plus en plus de place dans les médias. Une précision importante pour les associations féministes. "Cela permet de nommer les choses et d'éviter les "drame conjugal", et autre "meurtre passionnel"", raconte la bénévole de la page Facebook. Le mot est même entré dans le dictionnaire Robert en 2015. Il est également utilisé par la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les Femmes et les Hommes Marlène Schiappa, qui annonce la tenue d’un "Grenelle" consacré à la lutte contre les violences conjugales, le 3 septembre. Un progrès pour les associations. Mais une étape reste encore à franchir. Le mot "féminicide" ne correspond en France a aucune catégorie juridique.