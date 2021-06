Féminicides : 49 paires de chaussures déposées devant la Préfecture de Montpellier

Ce samedi 5 juin 2021, la branche héraultaise de l'association Osez le féminisme a organisé une action devant la Préfecture de Montpellier. Au cours de leur mobilisation, les militantes ont rendu hommage aux 49 femmes tuées par leur compagnon ou ex depuis le début de l'année, selon un comptage officiel. Elles ont demandé que la justice déploie davantage de moyens pour éviter ces drames.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pendant dix longues minutes, les membres d'Osez le Féminisme ont pris le micro pour égrener le nom, l'âge, le métier, les quelques informations récoltées sur ces 49 femmes. Pour chacune d'entre elles, elles ont déposé une paire de chaussures. "C'est sûr que quand on se rend compte de ce que représentent 49 vies...", souffle Julie Constant, émue. C'est elle qui a eu l'idée de se mobiliser de cette manière. "On voulait insister sur qui elles étaient, et non sur les conditions souvent glaçantes de leur mort ou le profil de leur compagnon ou ex-compagnon."

Avec ces chaussures, on peut se les imaginer toutes, debout les unes à côté des autres - Sonia Salami, présidente d'Osez le féminisme 34

Osez le féminisme avait organisé cette mobilisation depuis quelques jours. À la dernière minute, l'association a ajouté une paire de chaussures. Hier, une 49e femme est morte, défenestrée du huitième étage de son immeuble par son ex-compagnon, à Colmar. "C'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi de faire cette mobilisation, indique Julie Constant. Malheureusement, on sait qu'on pourra ressortir ces chaussures et en ajouter d'autres..."

Pour les militantes, des solutions juridiques existent. Elles demandent que le bracelet anti-rapprochement et que les téléphone grave danger soient davantage utilisés. Elles réclament également que les hommes violents ne puissent garder en leur possession une arme à feu après un premier signalement. "Dans la majorité des cas, on connait le passif violent du mari, explique Julie Constant. L'Etat n'est pas complice, car c'est un mot très fort, mais en tout cas il a une part de responsabilité."