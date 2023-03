Féminicides à Amiens et en Gironde : "je suis hantée" réagit la ministre Isabelle Rome

Deux femmes ont été tuées par leur ex-conjoint, à Amiens et à Saint-Laurent-d'Arce, en Gironde ce vendredi. A chaque fois, les victimes avaient déposé plainte. "C'est un combat qu'il nous faut mener avec intensité", estime la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, dans un entretien accordé à France Bleu.

France Bleu : Trois féminicides en deux jours en deux jours, deux pour la seule journée de vendredi, à Amiens et à Saint-Laurent-d'Arce, en Gironde. Comment réagissez-vous ?

Isabelle Rome : "Je suis hantée par ces féminicides. Et puis je pense bien entendu aux femmes qui en ont été victimes et c'est un combat qu'il nous faut vraiment mener avec intensité, même si nous le faisons depuis cinq ans. Mais il est loin d'être gagné.

Les deux femmes tuée à Amiens et en Gironde avaient signalé les violences. Elles avaient déposé plainte. Ces dépôts de plainte n'ont donc servi à rien ?

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ordonné une inspection qui dira s'il y a eu dysfonctionnement et s'il y a eu dysfonctionnement, je pense qu'il y aura sanction. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que toutes les instructions aujourd'hui vont dans le même sens, qu'elles soient données par le ministre de l'Intérieur, par le garde des Sceaux, par les procureurs, c'est-à-dire priorité à ces violences conjugales : on ne prend même plus une main courante, on prend les plaintes et on les transmet immédiatement au procureur. On voit bien que les instructions sont extrêmement claires.

En "France, les victimes de violences ne sont toujours pas écoutées et protégées". Ce sont les mots de l'association Nous Toutes, que lui répondez-vous ?

Je pense qu'il faut être tout à fait réaliste et objectif. On ne peut pas dire qu'on ne protège pas les femmes en France aujourd'hui. Nous avons fait des efforts énormes depuis cinq ans : plus 80% de places d'hébergement d'urgence, on en a 10 000, on en aura 11 000 à la fin de l'année. On a mis en place des bracelets anti rapprochement pour éviter aux conjoints violents de venir trop près des victimes : on en a 1 000 qui sont portés actuellement. On est passé de 300 téléphones grave danger en 2019 à presque 4 000 aujourd'hui. Je ne parlerai pas de la formation aussi des policiers, des gendarmes qui s'est multipliée, la présence des intervenants sociaux dans les commissariats, les gendarmeries... Je pourrais passer dix minutes à tout énumérer les efforts. Objectivement, ils existent et ils sont inédits. Il nous faut encore aller plus loin, et puis je pense aussi que peut être y a-t-il aussi une prise de conscience collective à avoir.

Une prise de conscience collective ? C'est-à-dire ?

On voit bien que pour diminuer sensiblement les violences faites aux femmes, il faut aussi agir en amont. Cela veut dire que bien sûr qu'il faut protéger, sanctionner, éviter la récidive, mais éviter aussi le premier passage à l'acte, c'est une priorité. J'en appelle aussi à une prise de conscience sur la violence de notre société à l'égard des femmes : nous sommes toutes et tous concernés. Quand on lit le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes sur le sexisme, on voit que près d'un quart des 25-34 ans pensent que pour être respecté, il faut parfois être violent avec les femmes.

On voit qu'on a un gros travail à faire en termes d'éducation, de sensibilisation et cela à tous les niveaux, à l'école mais aussi dans toutes les sphères de la société, dans l'entreprise, dans les administrations, dans les médias. Je pense que nous avons vraiment ce travail énorme, cette sensibilisation énorme à faire. Il faut que cette société soit moins violente à l'égard des femmes.

La victime à Amiens, a été tuée devant son entreprise. Son ex-compagnon, qui la harcelait, avait pourtant interdiction d'entrer en contact. C'est encore un raté ? Comment peut-on faire en sorte que, lorsqu'il y a des obligations ou des interdictions, ce soit vraiment suivi d'effet ?

Je pense que de plus en plus, il faudra multiplier le port de bracelets anti-rapprochement par exemple. Je crois qu'il faut toujours renforcer justement la mise en œuvre effective de ces interdictions. Une des réponses réside dans dans ces outils de protection justement que nous avons mis en place.

Vous avez présenté la semaine dernière le Pack Nouveau départ, pour pouvoir permettre aux femmes victimes de quitter le domicile, d'avoir accès également plus facilement aux aides. Est-ce que cela va vraiment changer quelque chose ?

Ce pack est à destination des femmes qui quittent le domicile mais aussi à celles qui voudraient rester au domicile et dont le conjoint est évincé. C'est plutôt pour s'extraire de la relation avec ce conjoint violent. J'ai été juge pendant de nombreuses années, j'ai jugé des féminicides et j'ai pu constater combien il était difficile pour une femme de s'extraire de cette relation après avoir été humiliée, dévalorisée, violentée psychologiquement, voire physiquement. Ce pack, c'est pour lui permettre de repartir, de reprendre son envol de manière simple et rapide, en déployant pour elle des mesures d'accompagnement social.

Lorsqu'elle va signaler ses violences, par exemple à un médecin, à une assistante sociale, à une association, à des policiers, à des avocats, la personne qui va recevoir ce signalement pourra donc contacter un référent unique à la Caisse d'allocations familiales, lequel va pouvoir déclencher de manière prioritaire les aides qui seront les plus adaptées pour cette victime. Cela peut aller d'une allocation à une aide au retour à l'emploi ou à la formation, à un système coupe file pour la garde d'enfant, un accompagnement psychologique et, si besoin, un hébergement d'urgence.

La généralisation de ce dispositif est prévue pour 2025. Comptez-vous accélérer ?

Peut être irons nous plus vite. Mais il ne faut pas se tromper dans la mise en place, il faut bien la réussir. C'est pourquoi nous avons décidé de faire un premier territoire d'expérimentation dans le Val d'Oise et j'ai lancé l'expérimentation il y a trois jours. Ensuite, nous aurons quatre autres départements puis une généralisation progressive. Il faut vraiment que le dispositif corresponde bien aux besoins de la victime. C'est pourquoi il faut le construire quasiment sur mesure dans chaque territoire. Ce n'est pas un dispositif qu'on applique de manière indifférenciée sur l'ensemble du territoire, il faut que chaque fois, on ait une mobilisation des acteurs locaux, que l'ensemble du tissu local soit mobilisé. C'est pour ça qu'on prévoit un peu de temps pour faire bien les choses, mais peut être irons nous plus vite."