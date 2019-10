Féminicides : des jeunes Stéphanoises placardent leurs slogans dans la ville

À ce jour en 2019, 117 femmes sont mortes sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint.

Une situation devenue insupportable pour les associations et militantes féministes. Alors elles s'organisent. Depuis le mois de septembre dans de nombreuses villes en France on voit fleurir des slogans sur les murs.

Ils dénoncent les violences conjugales et les féminicides et réclament des actions concrètes du gouvernement pour faire bouger les choses.

À Saint-Étienne le mouvement est né sur les réseaux sociaux. Camille* une jeune étudiante de 19 ans s'est réapproprié les codes : des feuilles blanches, des grosses lettres noires et des slogans percutants. Elle organise des collages dans la ville environ une fois par semaine avec l'aide d'une quinzaine de femmes.

Le slogan choisi par Serena : "Femmes victimes de violences, on vous croit"

Serena* vient de rejoindre le groupe qu'elle a découvert sur l'application Instagram. Pour elle c'est nécessaire de s'engager pour cette cause. Quand elle avait 10 ans, elle a été témoin de violences conjugales : "J'ai vu ça avec mes yeux d'enfant, je ne pouvais rien faire. Alors aujourd'hui c'est important pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice."

Pour Camille, c'est aussi une façon de se réapproprier la rue, de ne plus se sentir mal à l'aise en tant que femme dans l'espace public.

"Quand on colle, on n'a pas peur, même quand des hommes nous abordent. On a un vrai sentiment de sororité qui nous donne de la force" - Camille