"Féminicides, indignez-vous" : des militantes collent des affiches en Dordogne pour dénoncer les violences

"Honorons nos morts, protégeons les vivantes", "Féminicides, indignez-vous", les militantes du collectif des collages féministes de Périgueux ont affiché des phrases chocs ce lundi soir dans la zone commerciale de Trélissac, près des ronds-points mémoire à Boulazac et celui de Trélissac notamment.

147 féminicides en 2022 dont 3 en Dordogne

Le collectif dénonce la mort pour l'année 2022 de 147 femmes en France tuées par leur conjoint ou ex-conjoint selon le décompte tenu par Nous Toute s. Un nombre en hausse par rapport à 2021 et 2020.

Parmi ces crimes, certains se sont déroulés en Dordogne. Le collectif en comptabilise trois : la mort en mai dernier d'une femme à Champcevinel , la mort en août dernier d'une habitante de Boulazac et (enregistré comme le 87e féminicide en France) et la mort le 25 décembre dernier d'une habitante de Saint-Pierre-d'Eyraud .

Le collectif "collages féministe périgueux" affirme qu'il arrêtera de coller "quand on aura obtenu la liberté, l'égalité et le respect, sans conditions". Il rappelle qu'il existe un numéro d'urgence, le 39 19 et qu'en Dordogne, deux structures accueillent les femmes victimes de violences le CIDFF (centre d'informations sur les droits des femmes et des familles et l'Ilot des femmes).