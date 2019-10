Féminicides : "On ne peut plus se permettre d'attendre", dit le collectif Nous Toutes dans le Cher

Bourges, France

123 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon et de leur ex-conjoint en 2019. C'est déjà deux de plus que sur l'ensemble de l'année 2018. Surtout, depuis le lancement d'un Grenelle contre les violences conjugales en septembre, 22 femmes sont mortes en France. "C'est une situation très inquiétante. On ne peut plus se permettre d'attendre", tranche Laëtitia Atlan, membre du collectif Nous Toutes 18, créé en septembre.

Des annonces insuffisantes pour les collectifs et associations

Plusieurs annonces ont été faites par le gouvernement : la création de 1 000 places d'hébergement pour les femmes victimes de violences ; un audit dans 400 commissariats et gendarmeries sur l'accueil des femmes... "C'est un bon début mais cela reste insuffisant. Le temps n'est plus aux consultations en tout genre. La plupart des dysfonctionnements sont pointés. Il faut agir. Le budget annoncé est beaucoup trop faible. Nous, on demande 1 milliard d'euros pour trouver et mettre en place des solutions", estime Laëtitia Atlan.

Dans le Cher, en 2019, le nombre de faits de violences conjugales a augmenté de 25% par rapport à 2018. Il est impossible de dire s'il s'agit d'une réelle augmentation ou de la conséquence d'une libération de la parole des victimes. "On essaie de contribuer à cela. Aller porter plainte, ça demande beaucoup de courage. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte en amont qu'on était sous l'emprise d'un homme et que ça ne peut plus durer", explique Laëtitia Atlan, membre du collectif Nous Toutes dans le Cher.

Il y a beaucoup de menaces de représailles. Il faut que les femmes puissent parler sans peur"

Le comité local du collectif Nous Toutes dans le Cher a été créé au mois de septembre 2019. "On a tous un rôle à jouer. On veut pouvoir être un lien entre une femme et des structures. On fera une marche le samedi 23 novembre à Bourges. Il faut que les mentalités puissent évoluer", conclut Laëtitia Atlan.