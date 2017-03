Les femmes toujours moins bien rémunérées que les hommes

Les écarts de salaires sont de 16,7% en région PACA entre les hommes et les femmes à fonctions et compétences égales. En France, la moyenne est de 26%. Des femmes appelées à cesser le travail à partir de 15H40 ce mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

Toujours des écarts de salaire entre les hommes et les femmes

Les femmes cadres touchent en moyenne 20,6% de salaire en moins que les cadres hommes. Mais les écarts de salaires existent pour toutes les femmes salariés quel que soit leur échelon dans l'entreprise. Les employées sont rémunérées en moyennes 12;7% de moins que leurs collègues masculins.

En France pour pointer cette différence, les femmes sont invitées à cesser de travailler à 15h40 comme dans une cinquantaine d'autres pays.

En région PACA, l'écart de salaire moyen est de 16,7%. C'est en Corse que l'écart est le plus faible (9,4%), dans la région Centre-Val de Loire qu'il est le plus important (20,5%). En outre, la région PACA est la troisième région favorite des femmes pour travailler, juste derrière l'Auvergne-Rhône-Alpes et l’Île-de-France.

Et les entrepreneuses ?

D'après un sondage Ifop pour le courtier en assurance April, 68% des femmes considèrent qu'il est aussi complexe qu'il y a dix ans de créer ou de reprendre une entreprise. 10% d'entre elles pensent que cela est même devenu plus difficile pour plusieurs raisons : les mentalités négatives à leur encontre (47%), des discriminations professionnelles (30%) ou encore une préparation psychologique insuffisante à tenir ce type de poste (18%).