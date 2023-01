"Femme, vie, liberté" : 50 personnes manifestent leur soutien au peuple iranien en Dordogne

"Femme, vie, liberté" : ils sont une cinquantaine à s'être réunis devant l'arbre de la liberté, place André Maurois à Périgueux (Dordogne), et à scander ce slogan pour montrer leur soutien au peuple iranien ce samedi matin. Ils répondent à l'appel à la manifestation lancé par plusieurs associations et partis politiques, face à la répression dans le pays perse après une vague de soulèvement depuis la mort de Mahsa Amini en septembre dernier.

Indignation contre la situation en Iran

La jeune femme de 22 ans a été arrêtée et tuée par la police des mœurs iranienne pour avoir mal porté son voile. Lors du rassemblement à Périgueux, plusieurs dirigeants de partis politiques et d'associations ont pris la parole pour s'indigner de la situation dans le pays. Le témoignage d'une Iranienne, qui habitait anciennement en Dordogne et qui vit aujourd'hui à Paris, a été lu : elle y exprime sa chance de vivre en démocratie et son total soutien à ses sœurs iraniennes.