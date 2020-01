Le message de huit femmes entrepreneuses en Bourgogne : "Osez !"

Dijon, Saint-Dié-des-Vosges, France

Parcours familial, charge mentale, normes sociales intériorisées, c'est un constat : seulement 10 % des Start-Up sont crées par des femmes et ces entreprises ne recueillent que 7 % du total des levées de fonds hexagonales. En Bourgogne-Franche-Comté en ce moment, huit femmes sont suivies par le programme #FemmesEntrepreneuses d'Orange, elles bénéficient d'un accompagnement avec un coach. Rencontrez Laurie, Estelle et Noémie : trois entrepreneuses dijonnaises.

"Il n'y a pas une chose qui freine les femmes, c'est tout un contexte"

Pourquoi les femmes sont-elles sous-représentées dans ce milieu, quels sont les freins ? "C'est vraiment un phénomène, un processus qui commence très tôt," explique Nadine Castellani, créatrice du programme #FemmesEntrepreneuses qui suit près de 200 femmes dans toute la France. "Il n'y a pas une chose qui freine les femmes, ajoute-t-elle, c'est tout un contexte qui leur dit qu'elles sont moins légitimes, qu'elles vont moins réussir. Et pourtant..." Pourtant, les femmes sur le terrain sont synonymes de succès. Les entreprises comptant au moins une fondatrices seraient pour 63 % d'entre elles plus performantes que celles fondées exclusivement par des hommes.

Vous avez une idée mais n'osez pas vous lancer ?

"Ne pas rester seule" - Laurie, fondatrice d'Un Trésor dans mon placard

"Le plus dur c'est d'avoir la bonne idée, celle en laquelle on croit, qui donne l'envie et la force de persévérer. Il ne faut pas rester seule, de nombreuses structures accompagnent les femmes qui se lancent, comme Elle-s à Dijon. C'est important de s'entourer, de déléguer et de demander du soutien mais aussi s'intégrer dans des réseaux," explique Laurie Raphalen, la fondatrice dijonnaise d''Un Trésor dans mon placard". Son site permet de retoucher des vêtements, mais aussi d'en revendre, son magasin ouvrira le 15 janvier à Dijon.

"Osez !" - Estelle et Noémie, fondatrices de NOES

Estelle et Noémie, ensemble, ont fondé NOES. La première application en France destinée au bien-être, elle offre un parcours de soin adapté et personnalisé où l'on peut inscrire nos maux, ainsi que nos objectifs et challenges. Une questionnaire réalisé par des femmes, pour les femmes, et une application lancée en février 2020. Une version masculine sortira en 2021, un laboratoire de recherche travaille à leurs côtés afin de mieux déterminer ce qu'est le bien-être vu par les hommes.