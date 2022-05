En Mayenne, Femmes Solidaires sillonne les marchés pour sensibiliser sur les violences conjugales

Comment sensibiliser dans les petites villes et les villages mayennais aux violences conjugales ? L'association Femmes Solidaires 53 innove et va à la rencontre des habitants sur les marchés. Une initiative proposée par l'association à la suite d'un appel à projet du préfet de région sur l'information et l'orientation des femmes victimes de violences conjugales en milieu rural. À tour de rôle, les douze bénévoles de l'association sillonnent, à bord de leur fourgonnette, les marchés du département.

"Le contact humain est là sur les marchés"

Après Chailland et Sainte-Suzanne fin avril, trois bénévoles de l'association se sont rendues lundi 1er mai sur le marché de Craon. Deux grandes pancartes, une table et dessus des flyers au centre du marché. Pour Isabelle, pépiniériste sur le marché, c'est la première fois qu'elle voit ce stand. "C'est une première, je suis là depuis plus de 30 ans. C'est une bonne initiative je trouve. Le contact humain est là sur les marchés." Sur place, des flyers, des conseils et le violentomètre pour comprendre où commencent les violences dans le couple. Linda est bénévole, elle conseille et écoute. "Les gens ont regardé avec beaucoup de curiosité mais on voyait bien qu'il lisaient les affiches qu'on avait derrière nous et que ça les interpellait. Un monsieur est venu et nous a pris justement le violentomètre pour ses filles."

Si le stand attire les regards, ce n'est parfois pas évident d'oser venir discuter. Pour Laurette Audouit, la présidente de l'association en Mayenne, cette présence sur les marchés, c'est surtout l'occasion d'un premier contact. "Une dame est venue, nous poser quelques questions. "Ah oui, oui, c'est contre les violences conjugales, est ce que vous avez des prospectus ?" C'est tout, c'était très discret mais c'est déjà un point de rencontre." En Mayenne, en 2021, 680 femmes ont été victimes de violences conjugales selon la préfecture, sur 928 violences intrafamiliales. Ce chiffre est hausse. En 2020, 638 faits de violences conjugales avaient été recensés.