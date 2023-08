Feria Béziers : une bodéga pour une juste cause

Les aficionados vous le diront, une Feria sans bodega et casetas n'est pas une Feria digne de ce nom. Ces lieux de rassemblement festif où chacun se réunit pour faire la fête sont aussi l'occasion pour les associations de récolter les fonds pour une juste cause. C'est notamment le cas des Maraudes de Béziers. Pour la deuxième année consécutive, les bénévoles tiennent un stand avenue Saint-Saëns.

"J'avoue que sans la Feria, c'est compliqué de collecter des fonds." - Les Maraudes

L'an passé plus de 8.000 euros de bénéfices ont ainsi été réalisés par cette association qui vient en aide aux plus démunis dans le Biterrois. Cette fois, les Maraudes, veulent investir dans un minibus afin d'assurer la distribution des repas ou de vêtements.

"J'espère que les aficionados vont venir nous soutenir"

"J'avoue que sans la Feria, ce serait difficile à mener à bien notre projet. La ville de Béziers nous propose cet emplacement avenue Saint-Saëns et je la remercie. C'est devenu difficile de collecter des fonds. L'investissement de toute l'équipe" confie Soazic Marechaux, la présidente. "Notre projet est en effet d'acheter un minibus pour faire les tournées. Ce projet me tient à cœur que nous avons créé cette association il y a cinq ans. Je ne veux plus aujourd'hui que les bénévoles fassent les tournées avec leur voiture personnelle. Cette fourgonnette est indispensable.

"Là, on gagne nous-même l'argent"

"Il faut avoir du courage pour organiser une feria. Ce n'est pas évident, surtont que ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas des restaurateurs. Nous travaillons chaque jour depuis des mois pour mener à bien ce projet qui me tient à cœur. Toute l'équipe s'est impliquée. Certains ne sont pas là aujourd'hui, car ils sont en vacances, mais nous sommes une vingtaine pour faire fonctionner le stand pendant la feria. J'espère que les gens vont venir nous voir et nous soutenir.

L'an passé, les Maraudes étaient installées sur les Allées Paul Riquet. Leur stand se trouve désormais au milieu de l'avenue Saint-Saëns, à mi-chemin entre les Allées Riquet et les Arènes.

Les Maraudes multiplient les actions pour récolter les fonds et ne manquent pas d'imagination. En mars dernier, les bénévoles sont montés sur les planches du Zinga Zinga pour jouer une comédie musicale "Destinée", inspirée de l'histoire de l'association. L'intégralité de la recette du spectacle a été reversée à l'aide aux personnes en situation précaire dans le Biterrois.

