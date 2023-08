Feria de Béziers : circulation et stationnement difficile jusqu'à 15 août, pas de train supplémentaire

D'ici le 15 août prochain, la population de Béziers sera 10 à 15 fois plus importante. La Feria débute ce vendredi soir. L'an passé, 870.000 aficionados ont assisté aux festivités. Circuler en plein cœur de ville va forcément devenir plus compliqué. Y stationner aussi. Mieux vaut donc s'organiser et anticiper ses déplacements pour ne pas se retrouver dans d'innombrables bouchons routiers et de favoriser le covoiturage.

Il est vivement recommandé aux automobilistes de stationner à l'extérieur de Béziers, comme par exemple au Stade Raoul-Barrière. Quelque 1.700 places sont disponibles gratuitement. Privilégiez la sortie d'autoroute 35, celle qui est à l'est de Béziers, si vous arrivez par l'A9. Vous aurez toujours la possibilité de stationner à proximité du stade si besoin. Ensuite, un bus vous transportera en plein cœur de la Feria, devant le plateau des Poètes. C'est un gain de temps, non seulement pour vous y rendre et surtout, un casse-tête en moins pour vous garer.

Ce service est proposé dés 11h, jusqu'à 4h du matin. Un bus toutes les heures assure les allers-retours. Une rotation plus importante tous les quarts d'heure est prévue dés le milieu d'après-midi (16h). Voilà qui vous laisse du temps pour profiter des animations proposées. C'est la première fois que ce service est proposé si tôt dans la journée. L'objectif est de toucher un public plus large, plus familial en proposant des animations dés le matin pour les jeunes.

Si vous préférez vous rapprocher du cœur de ville, il sera toujours possible de stationner à l'intérieur des parkings payants de la ville (Charles de Gaulle, ceux des halles et Jean-Jaurès). Mais les places sont très convoitées. Il y a toujours le parking aérien de la place du 14-Juillet. Elles sont gratuites ce week-end et le 15 août prochain.

Il y a aussi la possibilité de venir en train. C'est sans aucun doute le meilleur moyen à condition de trouver une place. La cadence des trains est identique à une semaine normale. Aucun plan transport spécifique n'a été mis en place, précise la SNCF. De la gare de Béziers il vous faudra cinq minutes pour vous rendre dans le périmètre de la Feria en passant par le plateau des Poètes.