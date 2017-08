Féria de Béziers : le dispositif de sécurité rassure les participants

La Féria de Béziers avait attiré moins de monde l'an dernier, principalement dû au contexte d'attentat. Un an après, les craintes des participants s'estompent, mais le dispositif de sécurité persiste.

Habituée à recevoir un million de participants, la Féria de Béziers en avait accueilli 25% de moins en 2016. Une crainte qui s'expliquait alors par un contexte d'insécurité, trois semaines après l'attentat de Nice. Un an après, les craintes semblent s'être dissipées et le nombre de participants semble être reparti de plus belle.

Dispositif important

Le dispositif de sécurité a été revu à la hausse. Plus de 180 agents de sécurité assurent le bon déroulement des fêtes. Des snipers ont même été placés par la police sur les hauteurs des arènes.

[#FeriaDeBeziers] Une Féria 2017 sous haute surveillance. Pour votre sécurité, un important dispositif mis en place @PoliceNat34@Prefet34pic.twitter.com/JMAvh3c8TY — Police nationale 34 (@PoliceNat34) August 11, 2017

Le ressenti des Biterrois :