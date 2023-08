Feria de Béziers : "Les conducteurs alcoolisés ne nous échapperont pas" assure le sous-préfet de Béziers

La lutte contre l'alcoolémie au volant fait partie des priorités des autorités à l'occasion des cinq jours de la feria de Béziers. Et il vaut mieux confier les clés de votre véhicule à quelqu'un si vous avez l'intention de boire d'ici le 15 août prochain.

ⓘ Publicité

Depuis quelques années, le message semble passer auprès des jeunes. L'an passé, les conducteurs n'ont d'ailleurs jamais aussi nombreux à faire des tests d'alcoolémie avant de reprendre le volant. Quasiment 10.000 tests réalisés. Il sera encore possible de le faire cette année. Des alcootests seront distribués sous les deux tentes de prévention situées en dessous du Palais des congrès et proche des Arènes. Ceux qui seraient tentés de prendre le volant malgré un taux non-réglementaire s'expose alors des risques. Au mieux des sanctions...

Un important dispositif a été mis en place pour que cette feria 2023 se déroule du mieux possible

Aucun accident grave n'avait été constaté lors de la feria 2022. Les infractions d'alcoolémie étaient aussi en baisse. Alors est-ce la peur du gendarme, une évolution du comportement du conducteur grâce aux campagnes de sensibilisation ? Quelle que soit la raison, la mobilisation des forces de l'ordre lors des ferias portent ses fruits. "Nous faisons en sorte que la sécurité soit assurée dans les meilleures conditions" confie Pierre Castoldi le sous-préfet de l'Hérault. "Il y aura des contrôles d'alcoolémie, tous les soirs sur l'ensemble du périmètre de la feria. Et j'avertis tout le monde, il sera difficile d'échapper à ces contrôles. D'important moyens de gendarmerie sont mobilisés".

loading

Les compagnies de Béziers et de Pézenas seront aux sorties de la capitale biterroise

Les moyens dégagés sont plus importants que l'an passé précise le sous-préfet de l'Hérault. "On s'attend à une affluence supérieure sur l'ensemble de la feria. Les indicateurs sont plutôt bons et nous avons obtenu tous les moyens que nous avions demandés pour assurer la sécurité des aficionados."

Une attention toute particulière sera aussi menée contre les vols en tout genre. Lors des fêtes de Bayonne début août, plus de 900 plaintes ont été enregistrés en l'espace de cinq jours (c'est quasiment deux fois plus que l'année précédente). Des vols qui se sont déroulés sur la voie publique et dans des appartements

Chaque soir de la Feria, une compagnie de trois sections de CRS (l'équivalent de 60 à 70 hommes) sera présent au côté de la Brigade anticriminalité, les motards de la police, les chiens spécialisés, le groupe de sécurité de proximité (GSP), les militaires du réseau Sentinellesl, les gendarmes des compagnies de Béziers et de Pézenas, sans oublier, la DDPP, une centaine de pompiers prêts intervenir en cas d'urgence et autant de policiers municipaux.

Pierre Castoldi le sous-préfet qui en est à sa troisième feria, mais aussi la dernière puisqu'il part à la fin du mois d'août vers de nouvelles aventures. Ce motard à ses temps perdus a été nommé préfet délégué chargé d'une mission territoriale temporaire. Il était arrivé à Béziers en février 2021. Son successeur n'a pas encore été annoncé.