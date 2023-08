Feria de Dax 2023 : les nouveautés et les infos pratiques

Préparez vos vêtements blancs, vos foulards rouges et des chaussures qui ne craignent pas trop d'être salies ! C'est parti dès ce vendredi pour cinq jours de fête à Dax. 800 000 festayres sont attendus. Le coup d'envoi officiel se fera devant la mairie de Dax avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture à 12 h 45 ce vendredi. Mais bien sûr, la ville est animée dès le matin avec la Feriascapade, la course qui lance les festivités et qui partira à 8 h 45. Voilà pour le classique, cependant cette édition 2023 est marquée par quelques nouveautés importantes.

Le verre devient payant pour soutenir les fêtes

La nouveauté la plus importante de 2023 est l'instauration d'un gobelet payant à 2 euros. Attention, il ne s'agit plus d'une consigne ; contrairement aux années précédentes, les deux euros ne seront pas rendus. Cette décision émane de la mairie de Dax dans le but d'équilibrer le budget de la Feria sans recourir à des festivités payantes, comme c'est le cas à Bayonne.

L'idée de la ville de Dax, c'est de faire fabriquer ces gobelets, de les vendre aux bars et de prendre une petite marge au passage. Avec le verre (vide) à 2 euros, la commune espère ne plus avoir à équilibrer le budget municipal des fêtes avec une subvention. Pour ne pas être déficitaire, depuis plusieurs années, la ville de Dax doit rallonger le budget à hauteur de 250 000 euros payés par le contribuable dacquois. Ainsi, pour arriver à l'équilibre, Dax devra vendre 500 000 gobelets.

Des géants et un feu d'artifice en musique

Ce vendredi à 12 h 45, devant la mairie de Dax, il y aura une nouveauté de taille pour animer la cérémonie d'ouverture. La ville a décidé cette année d'investir dans des géants, un peu comme ce que l'on peut voir en Catalogne ou dans le nord de la France. Trois personnages géants en rapport avec la légende dacquoise du thermalisme : le légionnaire et son chien, qui, selon la légende, auraient soigné ses rhumatismes dans l'Adour, et puis la déesse protectrice des eaux. Le légionnaire et la déesse mesurent 4,50 m de haut, et le chien 2,50 m. Autre nouveauté, cette fois pour la clôture des festivités sur les berges de l'Adour le mardi 15 août à 23 heures : le feu d'artifice sera tiré en musique.

Les infos pratiques

Pour dormir et se garer, il y a trois campings gratuits pour les festayres à Saint-Paul-les-Dax, Narrosse et Saint-Vincent-de-Paul. Un payant au Bois de Boulogne sur les berges de l'Adour. Pour simplement se garer et accéder à la fête, il y a quatre parkings relais avec des navettes.

Pour venir à Dax sans votre voiture depuis l'extérieur, vous pouvez prendre le train. Une fois arrivé en gare de Dax, vous avez deux options : rejoindre les festivités à pied ou prendre une navette. Pour les habitants du Grand Dax, cinq lignes de bus desservent tous les villages de l'agglomération. Et si vous venez de plus loin, cinq lignes de bus sont également disponibles, desservant 15 communes landaises.