Féria de Dax 2023 : une fréquentation exceptionnelle, et même historique !

Combien étaient-ils de festayres cette année lors de la Féria de Dax 2023 ? Plusieurs centaines de milliers assurément. Un record probablement. C'est en tout cas ce que tendent à montrer plusieurs indices deux jours après la cloture des Fêtes.

ⓘ Publicité

Julien Dubois, le Maire de Dax a dressé hier un bilan des fêtes. L'édile s'est réjoui de la fréquentation de cette édition 2023. Il n'y a pas de décompte précis du nombre de participants mais c'est un record historique. Il suffit de prendre attention à plusieurs indices laissés par les festayres. Il y a le nombre de trajets dans les transports organisés par la commune "On a 150.000 trajets qui ont été vendus. Le record précédent, c'était 130.000" explique Julien Dubois. La fréquentation des arènes est aussi en hausse. 3.300 places de plus ont été vendues pour les différents spectacles cette année par rapport à l'édition 2022 qui était déjà une année forte. Et puis, il y a un indice qui ne trompe pas, signe que la fête a battu son plein : la collecte de verre à recycler : "l'année dernière on avait collecté 30 tonnes. On en a collecté 45 cette année" précise, l'édile. Un cru 2023 réussi de l'avis de tous puisque les restaurants, les bars, café, les associations, les bodégas et les peñas ont confié à la municipalité avoir réalisé des chiffres d'affaires "historiques".

loading

Ce millésime 2023 de la Féria dacquoise a bénéficié d'un week-end et du 15 août, ce qui a probablement dopé l'affluence. Ce devrait être le cas l'an prochain, puisque la Féria devrait se tenir du 14 au 18 août 2024, là encore sur un week-end, avec le 15 août. Des dates sous réserves du calendrier sportif chargé de l'été 2024 avec les Jeux-Olympiques en France.

Revivez ici la dernière corrida, et surtout l'Agur , la grande réunion des bandas qui marque la clôture de la Féria.