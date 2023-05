Feria de Nîmes : des capuchons à verre pour faire la fête en toute sécurité

Comment faire la fête en toute sécurité ? À Nîmes, pendant la Féria de Pentecôte, la mairie et certains bars proposent des capuchons à verres. Une sorte de bouchon en silicone pour recouvrir les verres, et s'assurer qu'aucun élément notamment de la drogue n'est introduit.

ⓘ Publicité

Où trouver ces capuchons à verre ?

Les premiers capuchons à verre ont été distribués par la mairie pendant la Feria des Vendanges 2022. Mylène Mouton, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes, à l'égalité, à la lutte contre les discriminations et à l'aide aux victimes, l'a mis en place après une demande des étudiants de Nîmes. Elle précise : "Nous en avons commandé 10 000, que nous avons distribué dans nos espaces de préventions, et aux établissements partenaires." La plupart de ces établissements sont des bars, au premier plan pour cette lutte.

Pour cette Féria de Pentecôte, la mairie distribue 5.000 capuchons sur des espaces de préventions, situés au niveau de la Banque de France et au square des Antonins. Une équipe accueille les festivaliers et leur propose outre ces couvercles, des préservatifs féminins et masculins, des éthylotests. Ils sont formés au dispositif Angela, qui permet d'aider les personnes en situation de harcèlement de rue. "Nous commanderons de nouveaux capuchons pour la prochaine Feria, c'est amené à se pérenniser, précise Mylène Mouton. L'objectif c'est d'avoir une fête légère et bon enfant".

Le Prolé, un bar rue Jean Reboul, est un des établissements partenaires de l'opération de septembre dernier, de nouveaux capuchons ont été achetés. Eric Codonère, responsable du bar veut rendre le bar le plus sûr possible : "nous on a beaucoup de monde, les gens sont très serrés, les verres côtoient les autres verres. C'est un dispositif qui rassure tout le monde".

Une bonne idée à démocratiser

Pour ces lycéens, croisés au Prolé, ces capuchons à verres, sont une bonne idée.

loading