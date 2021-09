Féria du Riz : "Un vent de liberté souffle sur Arles" se réjouit l'élu à la tauromachie

Les organisateurs attendent beaucoup de monde dans les arènes et les rues d'Arles pour cette nouvelle édition de la Féria du Riz.

C'est toujours l'événement de la rentrée que les aficionade et fêtards attendent avec impatience : la Féria du Riz d'Arles. Après une édition 2020 marquée par les restrictions sanitaires c'est un petit air de la vie d'avant qui va souffler dans la ville pendant trois jours, de quoi réjouir l'élu à la tauromachie Emmanuel Lescot.

C'est vraiment un vent de liberté qui souffle sur Arles. C'est la Féria retrouvée, c'est la tauromachie retrouvée, c'est notre culture, notre passion, notre art de vivre - Emmanuel Lescot

Mais l'épidémie de Covid-19 est toujours là, alors il faut aussi composer avec des mesures sanitaires, comme le pass sanitaire qui va s'imposer sous forme de port d'un bracelet distribué en mairie centrale et dans les pharmacies. Ce bracelet permettra l'accès à la place du Forum, dont l’accès sera filtré à partir de vendredi à 19 heures jusqu'à dimanche à 23 heures. Emmanuel Lescot rappelle aussi que le port du masque est obligatoire dans la rue et le pass sanitaire est aussi nécessaire pour accéder aux arènes. Pour faire la fête deux bodegas seront ouvertes (La Muleta, Les Andalouses) et accessibles avec un pass sanitaire.

Aujourd'hui nous avons besoin de nous retrouver, de partager, de se rencontrer c'est aussi ça qui fait que nous sommes humains. Nous sommes malgré tout dans une crise sanitaire importante mais nous avons tout fait pour que les règles sanitaires soient appliquées

L'événement est aussi très attendu par les commerçants, d'un point de vue économique : "surtout dans un centre ville qui est en souffrance" explique Emmanuel Lescot. Près de 10 000 spectateurs sont attendus le samedi après-midi pour le duel qui opposera l’Espagnol Alejandro Talavante au Péruvien Andrès Roca Rey.