Fermé en 2010, le tribunal de Louviers rouvre pour une justice de proximité

"On revient" lance Anne-Marie Morice, la présidente du tribunal judiciaire d’Évreux, qui admet que "sans doute, c'était une erreur d'avoir fermé ce tribunal en 2010". Adieu le tribunal d'instance, bonjour le tribunal de proximité. Un tribunal à Louviers qui acte la fermeture du tribunal de proximité des Andelys, inadapté à l'accueil des justiciables et des personnels. Le tribunal de Louviers "correspond à un vrai besoin" :

C'est beaucoup plus cohérent pour la population dont le bassin économique est plus important à Louviers qu'aux Andelys - Anne-Marie Morice

Cette réouverture est le résultat d'un long travail de concertation "avec les élus, les membres du tribunal et le barreau et soutenu par la Cour d'appel" souligne la présidente du tribunal judiciaire d'Évreux. Une réouverture qui ravit le maire de la ville François-Xavier Priollaud qui y voit "le retour des services publics à Louviers et dans l'agglomération Seine-Eure". Même le maire des Andelys Frédéric Duché voit d'un bon œil ce transfert, maintenant qu'il a eu l'assurance de la tenue de quelques audiences dans sa ville.

2,7 millions d'euros de travaux

Une première phase de travaux, d'un montant de 1,2 million, qui doit se terminer à la fin du mois a permis le changement des fenêtres et d'une partie de l'éclairage dans le cadre de la transition écologique du plan France Relance.

Une rampe a été créée pour permettre l'accès au tribunal des personnes à mobilité réduite © Radio France - Laurent Philippot

La prochaine phase de travaux, fin 2021 - début 2022, d'un montant de près de 1,5 millions d'euros, concernera la rénovation du chauffage et des deux salles d'audiences, qui seront partagées entre la chambre de proximité et le conseil de prud'hommes, encore installé pour un temps dans des bâtiments modulaires.

Anne-Marie Morice, la présidente du tribunal judiciaire d'Évreux, dans une des salles d'audience à rénover © Radio France - Laurent Philippot

Au premier étage du bâtiment, une salle de "co-working", initiative de la directrice de greffe. "Le personnel du tribunal judiciaire d'Évreux peut venir des quatre coins du département et même de la région parisienne ou de la région rouennaise" indique Anne-Marie Morice, c'est un espace "pour faciliter la tâche du personnel éloigné du tribunal judiciaire et qui a pris l'habitude de télétravailler. Ils pourront venir travailler un ou deux jours ici".

Quels dossiers traités à Louviers ?

Les deux juges ("peut-être trois, ce n'est pas complètement certain" souffle Anne-Marie Morice) et les dix personnels du greffe du tribunal (mutualisés avec le greffe des prud'hommes) auront en charge les contentieux de la protection et les contentieux civils d'un montant inférieur à 10.000 euros : "les tutelles et les curatelles, les litiges entre bailleurs et locataires, les litiges en lien avec le crédit à la consommation, les litiges civils de voisinage, les saisies de rémunérations de travail ou les injonctions de payer" énumère François Bernard, vice-président du tribunal judiciaire d'Évreux. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire et "l'audience est extrêmement vivante".

5.000 dossiers par an pourraient être traités par la chambre de proximité de Louviers, compétente sur le même territoire que celui des Andelys, ainsi que les cantons d'Amfreville-la-Campagne (à l'exception de la commune des Monts-du-Roumois), Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil.

Jusqu'à présent en fonction aux Andelys et désormais directeur du tribunal de Louviers, François-Xavier Puget-Flesh est un des deux nouveaux juges avec une collègue qui sort de l'École nationale de la magistrature. Il se félicite d'"un stock sain" de dossiers avec 1910 mesures de protection en cours, 28 dossiers de surendettement et 800 dossiers de saisies des rémunérations.

François-Xavier Puget-Flesh (à droite) dans son bureau en compagnie de François Bernard © Radio France - Laurent Philippot

Une permanence Point-Justice se tiendra chaque lundi. À Louviers et à la différence des Andelys, il y aura un Service d’Accueil Unique du Justiciable "qui permet à tout justiciable de pouvoir déposer des actes ou de formuler des questions sur tout dossier suivi à Évreux, à Bernay, et même à long terme, sur la France entière" explique François-Xavier Puget-Flesh. Les magistrats continueront toutefois à se déplacer une fois par mois aux Andelys pour des audiences foraines. À Louviers, la première audience aura lieu le 15 septembre 2021.