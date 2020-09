Fermée en raison du coronavirus, la mairie du Péage-de-Roussillon rouvre ce 17 septembre

Fermée depuis le début du mois en raison de cas de coronavirus parmi certains agents administratifs, la mairie du Péage-de-Roussillon va rouvrir ses portes au public ce jeudi 17 septembre.

Après les tests positifs de deux agents qui présentaient des symptômes, l'ensemble des fonctionnaires municipaux et des élus se sont aussi soumis à un test. Il s'avère qu'une dizaine ont été diagnostiqués positifs. Une période de quatorzaine a été observée et les agents non impactés ont effectué du télétravail.

Les locaux de la mairie, eux, ont été désinfectés et l'hôtel de ville peut donc à nouveau accueillir du public à compter de ce 17 septembre.