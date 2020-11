Fermée pour cause de confinement, l'Aéronef de Lille collecte des denrées pour les plus démunis

En cette période de confinement, les salles de spectacles sont fermées, mais certains acteurs culturels tentent de trouver une autre activité, utile à la collectivité. A Lille, l'Aéronef, salle de concerts spécialiste des musiques actuelles, ouvre ses portes au Secours populaire lillois, pour aider les plus démunis.

A partir de mardi 10 novembre, vous pouvez vous y rendre pour déposer des denrées alimentaires et des produits d'hygiène, qui seront offerts aux bénéficiaires de l'association. Si vous avez des produits frais, c'est possible aussi : ils seront cuisinés sur place, et les plats préparés seront distribués aux sans-abris.

Une première

"C'est une nouvelle forme de solidarité du milieu culturel", souligne Jean-François Groult, coordinateur du pôle lillois du Secours populaire, "les intermittents du spectacle sont eux-mêmes très touchés par la crise. Ça nous fait d'autant plus plaisir".

ECOUTEZ : Jean-François Groult, coordinateur du pôle lillois du Secours populaire Copier

Il n'y a jamais trop de solidarité

Et cette initiative arrive à un moment où les associations caritatives ont des difficultés à faire face, en période d'épidémie de Covid-19 : "on a une explosion des fréquentations de nos permanences, de l'ordre de 30 à 40%", explique Jean-François Groult, "nos stocks fondent comme neige au soleil. On a du mal à organiser des collectes dans certains magasins, à cause du coronavirus. Toutes les salles qui souhaitent lancer ce type de démarche sont donc les bienvenues. Il n'y a jamais trop de solidarité".