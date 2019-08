Magasins fermés pour cause de congés annuel, Poitiers "désertée" en août

A Poitiers, congés annuels obligent, nombre de commerces ont baissé le rideau jusqu'à la fin août. Entre les Poitevins partis en vacances et les étudiants rentrés chez eux, les rues semblent désertes. Certains Poitevins y trouvent leur compte. Et puis, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie.

Poitiers, France

Des rideaux de fer baissés, des affichettes indiquant "magasin fermé" pour deux ou trois semaines", à Poitiers comme ailleurs le mois d'août, c'est LA période par excellence pour les congés annuels ! Les poitevins sont en vacances, les étudiants absents, les travailleurs moins nombreux, ce qu'il fait qu'il y a moins de voitures aussi sur les routes. Voilà qui peut donner un air de ville "déserte" à la cité pictave. Certains promeneurs trouvent ça plutôt tristounet, mais d'autres y trouvent leur compte.

Poitiers a l'air désert

Véronique ne comprend pas. Cette Poitevine estime qu'il y a ce qu'il faut pour attirer la vie en centre-ville de Poitiers y compris au mois d'août : "Regardez les terrasses, c'est vide ! Poitiers a l'air désert", déplore-t-elle.

Solène, elle habite sur le plateau, c'est comme ça qu'on surnomme le coeur de ville. Et ça ne la dérange pas qu'il y ait moins de monde à cette période. "Ca a toujours été comme ça. Le mois d'août, c'est là que la majorité des français prennent leurs vacances. Les magasins sont fermés. Mais ça fait du bien tout ce calme. On a la ville pour nous. On en profite autrement"

Illustration © Radio France - Isabelle Rivière

A 19 ans, Laetitia qui fait ses études à bordeaux est revenue à Poitiers pour passer son permis. "C'est vrai que dans plein de villes, c'est vide en août mais à Poitiers, je trouve ça déprimant. Il n'y a personne", indique la jeune femme.

Moins de monde, mais vivant quand même

Mais Edwige n'est pas d'accord. Cette habitante du Plateau trouve effectivement qu'il y a moins de monde mais pas moins de vie. "Certes les commerces sont fermés, mais il y a les concerts, les spectacles. Et puis, les touristes, ils viennent pour visiter des monuments et ces derniers sont ouverts. Moi, en tout cas, j'adore Poitiers en août", insiste la jeune maman.

D'autres trouvent que c'est beaucoup plus animé aujourd'hui qu'autrefois. Et que pour trouver de la vie, il suffit de se renseigner pour trouver les programmes d'animation.