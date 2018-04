Rouen, France

Joël Alexandre, le Président de l’Université de Rouen Normandie, a pris un arrêté de fermeture administrative du campus principal de l'Université de Rouen basé à Mont-Saint-Aignan. Cette mesure commence ce mercredi 18 avril et court jusqu’au samedi 21 avril inclus.

Pas de cours et pas d'examen jusqu'à lundi

La présidence estime que "suite aux menaces d’une extension des blocages et face au risque accru de débordements tels que ceux des derniers jours, ni le bon fonctionnement du service public, ni la sécurité des étudiants et des personnels ne peuvent être assurés dans des conditions satisfaisantes". En conséquence, tous les cours prévus ces jours sont annulés et les examens reportés. La réouverture est prévue lundi 23 avril.

Lundi, le ton est monté entre des pro et des anti blocages. Il y a même eu des violences, condamnées par la présidence de l'Université. Aujourd'hui, 10 bâtiments du campus de Mont Saint Aignan ont été bloqués soit deux à trois fois plus que d'habitude. Le campus de Mont Saint Aignan est perturbé depuis le 22 mars.