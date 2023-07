Fermeture annoncée des guichets de gare de Vaucluse en décembre

En décembre 2023, il n'y aura plus d'agents au guichet des gares de Cavaillon, Montfavet, et l'Isle-sur-la(Sorgue

A compter du 1er décembre 2023, les guichets des gares de Montfavet, Cavaillon et L’Isle sur Sorgue seront fermés dans le Vaucluse. Il faudra acheter vos billets sur Internet ou au distributeur automatique.

Cette suppression des agents dans les guichets a été annoncée aux cheminots du Vaucluse en CSE au début du mois de juillet.

Ces suppressions s'inscrivent dans le plan de restructuration du réseau TER de la région Provence Alpes Côte d'Azur.

La Région PACA préfère investir dans de nouveaux trains

Pour Jean Pierre SERRUS, vice président de la région, “le temps est venu de mutualiser. La région préfère investir dans de nouveaux trains plutôt que dans des services qui peu à peu deviennent accessoires.”

La suppression des guichets dans 3 nouvelles gares intervient un an et demi après l’arrêt de l'accueil physique à Bollène, Sorgues et Carpentras.

La CGT s'inquiète d'une perte de service public

La CGT cheminot d’Avignon dénonce un effritement du service public et une mauvaise prise en compte des passagers vulnérables : “c’est normal que les gens se tournent vers la voiture. Si une personne n’est pas à l’aise avec Internet, ou si elle a besoin de conseils ou si elle est à mobilité réduite, elle sera livrée à elle-même. Cette déshumanisation des gares ne permet pas de répondre aux attentes du public.”

2 gares sur 18 garderont des guichets ouverts

Des équipes mobiles de la relations clients seront déployées dans les gares pour “accompagner et guider les voyageurs dans leurs démarches”.

Il y a trois ans, la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue s’était mobilisée contre la fermeture de son guichet. Elle avait obtenu gain de cause mais aujourd’hui la fermeture semble inéluctable.

Sur les 18 gares que compte le département, seuls les guichets d’Orange et Avignon resteront ouverts. Ils seront les seuls points d'accueil physique permanent dans le département.