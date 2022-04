Fermeture annuelle des bassins d'Aquatropic à Nîmes

En raison de la maintenance annuelle, les bassins de la piscine Aquatropic, à Nîmes, seront fermés du 4 au 22 avril 2022. Seul l’espace aquatique est concerné. L’espace Fitness reste, lui, ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 20h, les mercredis de 9h à 21h et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 14h.

Réouverture des bassins le samedi 23 avril à partir de 9h.

Toutes les informations et modalités d’accès sont disponibles sur le site internet www.nimes-aquatropic.com