Face à la flambée des cas de Covid-19, la préfecture de l'Oise et de la Somme viennent de prendre une série de mesures pour la nuit du nouvel an. Les bars devront fermer à 2h. Il sera également interdit de danser dans les lieux recevant du public.

Fermeture anticipée des bars, interdiction de danser, les mesures pour le Nouvel An dans l'Oise et la Somme

Pas de nuit blanche en perspective pour les bars de l'Oise et de la Somme la nuit de la Saint-Sylvestre. Les préfectures de ces deux départements viennent de prendre une série de mesures face à la flambée des cas de Covid-19 et la présence du variant Omicron. L'Oise est le département qui affiche le plus fort taux d'incidence de Picardie. Il est de près de 600 cas pour 100 000 habitants. La Somme approche les 400 cas pour 100 000 habitants.

Fermeture anticipée des bars et des restaurants

Comme à Paris, pour la nuit du nouvel an, les bars vont devoir fermer au plus tard à 2h du matin au lieu de 5h normalement une nuit de la Saint-Sylvestre. Dans l'Oise, les restaurants pourront jouer les prolongations jusqu'à 3h maximum. S'il est déjà impossible de danser dans les bars, la mesure est étendue à d'autres des lieux accueillants du public. Les salles des fêtes et salles polyvalentes sont concernées dans ces deux départements.

Les rassemblements et la consommation d'alcool sur la voie publique sont également interdits.

La préfecture de l'Oise précise aussi que le port du masque redevient obligatoire dès ce vendredi en extérieur ce dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants. Son port était jusqu'à présent demandé dans les villes de plus de 10 000 habitants.