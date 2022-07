Fermeture ce vendredi des services de l'Etat dans les Alpes-Maritimes

Pour cause de pont du 14 juillet, les services de l'Etat seront fermés en ce vendredi 15 juillet dans les Alpes-Maritimes.

La fermeture est annoncée comme exceptionnelle par la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour raison de pont du 14 juillet, les services de l'Etat sont en effet fermés en ce vendredi 15 juillet. Une fermeture qui concerne le site les services centraux de la préfecture au CADAM (Centre d'administratif) dans la plaine du Var mais aussi la sous-préfecture de Grasse, la DDETS (direction départementale de l'emploi, du Travail et des Solidarités), la DDPP (direction départementale de la protection des populations) et la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer).