Fermeture d'un centre d'éducation pour ados à Andouillé : le Département promet une solution de remplacement

Le service d'accueil et d'activités équestres d'Andouillé, dans le Pays d'Ernée, a définitivement fermé ses portes ce jeudi 13 juillet. Créé en 2015, il était destiné à aider et accompagner des adolescents en situation de handicap et d'autres fragiles socialement ou psychologiquement.

Le service d'accueil et d'activités équestres d'Andouillé, dans le Pays d'Ernée, a définitivement fermé ses portes jeudi. © Maxppp - Alexandre MARCHI Géré par l'association Inalta, financé par le Département, le dispositif SAJE, malheureusement, cumulait les dettes et le déficit s'est creusé au fil des ans pour atteindre 400.000 euros. Sa fermeture était donc inéluctable. ⓘ Publicité Le SAJE d'Andouillé, qui avait une capacité d'accueil de 15 places, avait un taux d'occupation de 50% seulement. Insuffisant pour permettre à la structure de survivre financièrement. Le Département avait demandé à l'association gestionnaire de réduire ses coûts. Impossible, selon nos informations, pour poursuivre l'aventure, il aurait fallu moins d'éducateurs et donc alléger la masse salariale. Ce qui aurait été contre-productif pour une structure d'aide et d'accompagnement. Le conseil départemental se veut quand même rassurant : les ados auront une solution de remplacement pour les accueillir dès la rentrée de septembre. Julie Ducoin est chargée de la protection de l'enfance et de la prévention : "évidemment que le Département va faire tout son possible pour trouver une solution pour tous ces jeunes. On va travailler avec les associations qui travaillent avec nous sur la protection de l'enfance. il n'y a pas que les dispositifs portés par la collectivité. De toute façon, il y a aura des places trouvées pour chacun". Les jeunes d'Andouillé pourraient être accueillis dans un centre situé à Changé.