Fermeture d'un petit Ehpad en Dordogne : le groupe Korian défend son projet de "restructuration"

Une centaine de personnes se sont réunies ce jeudi 3 novembre devant la mairie de Vergt pour s'opposer à la fermeture annoncée de l'Ehpad de la commune, une petite structure "familiale" de 26 lits gérée par le groupe privé Korian. Salariés et familles l'ont appris par surprise et par la bande, il y a dix jours, et sont très remontés contre le géant privé des Ehpad , accusé d'avoir pris la décision sans concertation. Une réunion a eu lieu entre les élus du pays Vernois et la direction de Korian ce mercredi. Olivier Barry, le directeur régional de l'entreprise pour le Sud-Ouest de la France, répond à nos questions.

France Bleu Périgord : Est-ce que vous avez décidé de fermer l'Ehpad de Vergt ?

Olivier Barry : "Non, nous sommes en discussion avec l'ARS et le Conseil départemental sur un projet de restructuration de nos trois établissements sur le territoire du Grand Périgueux. Une des pistes est effectivement de réfléchir à l'avenir du site de Pays de Vergt, en transférant les lits d'Ehpad sur les deux établissements de Trélissac et de Notre-Dame-de-Sanilhac. Nous avons eu un accord de principe du département et de l'ARS pour avancer sur ce projet, mais ce n'est que le tout début. Nous sommes ouverts à la discussion."

Est-ce que vous avez une date pour ce transfert des résidents vers Trélissac et Sanilhac ?

"Je n'ai pas de date, il n'y en a pas encore. Ce n'est que le début, mais c'est un projet qui se fait à l'échelle de plusieurs années."

Pourquoi lancez-vous cette "restructuration" ?

"Nous avons trois établissements sur le Grand Périgueux, sur lesquels nous avons des difficultés. La première c'est qu'il y a un grand nombre de chambres doubles. Sur l'ensemble des trois établissements, ça représente 45% des lits qui sont en chambre double. Aujourd'hui ça ne correspond plus aux attentes de nos résidents et des familles. Sur nos trois structures, nous avons des chambres avec une seule personne dans la chambre double parce que les gens ne souhaitent pas avoir un voisin dans leur chambre. La deuxième difficulté c'est que nous n'avons pas d'unité Alzheimer sur aucun des trois Ehpad. Le projet est justement d'ouvrir ces services spécifiques, c'est un véritable besoin sur le territoire. Et la troisième difficulté, c'est qu'on sait qu'on rentre de plus en plus tard en Ehpad. La restructuration va permettre d'avoir des chambres plus confortables, avec des rails de transfert, et donc une meilleur qualité de vie au travail de nos salariés avec notamment des salles de repos qui n'existent pas sur l'Ehpad de Vergt."

Mais pourquoi ne pas garder les trois Ehpad pour faire ces aménagements ?

"Il y a des contraintes. A Vergt, on n'a pas de salle de stockage, pas de chambre PMR [Personne à mobilité réduite], il y a des difficultés d'accessibilité sur certaines salles de bain, l'équipement de rails plafonniers n'est pas supporté par toutes les structures architecturales. Et presque la moitié des chambres à Vergt sont des chambres doubles. La préconisation nationale c'est d'avoir 5% de chambres doubles dans un établissement, on en est loin."

Vous dites que le Conseil départemental et l'ARS sont parties prenantes dans ce projet. Pourtant ils disent avoir été mis devant le fait accompli.

"C'est le conseil départemental et l'ARS qui donnent les autorisations. Ce projet a été fait en concertation avec eux, et ils ont donné leur accord de principe. Avec l'ARS, on a dialogué sur les problématiques de chambre double, d'architecture pour les salles de pause, pour l'accompagnement de la grande dépendance. Aujourd'hui, nous sommes en concertation sur ce projet, il y a déjà eu plusieurs discussions, et nous les continuons."

Les soignants et les familles de l'Ehpad de Vergt s'inquiètent que leurs aînés soient moins bien traités dans un "gros" Ehpad, que leur répondez-vous ?

"Non, parce que le ratio d'encadrement est le même dans toutes les structures. Ils sont équivalents que ce soit un établissement de 60 lits, 80 ou 90. Si demain il y avait un projet d'agrandissement, le nombre d'encadrants serait augmenté."