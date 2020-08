Fermeture d'une ligne de SMUR à Vesoul : le président du comité de vigilance ne décolère pas

La décision était passée inaperçue mais depuis le 13 juillet le Groupement Hospitalier de Haute-Saône a décidé de fermer la 2eme ligne de SMUR à Vesoul.

Une ligne de SMUR c'est un Service Mobile d'Urgence et de Réanimation composé d'une équipe médicale, d'un véhicule et de matériel chargé d'intervenir à la demande du SAMU. La dotation de l'hôpital de Vesoul c'est 4 véhicules de type monospace et une ambulance de réanimation équipés pour les sorties SMUR des 3 sites : Vesoul, Lure et Luxeuil.

Il y a un an déjà, le SMUR de Luxeuil avait fermé pour être en partie transféré à Vesoul.

La colère du comité de vigilance

Avec cette fermeture estivale, la capacité de déplacement d'un véhicule du SMUR pour des interventions urgentes sur le département est fortement réduite, ce qui entraine la colère de Michel Antony le président du comité de vigilance pour le maintien des services publics de proximité en Haute-Saône.

C'est une vraie catastrophe

Le président du comité de vigilance craint "que l'on ne récupère la ligne de SMUR de Lure qui fonctionne encore, ou peut être des miettes de celle de Gray".

Michel Antony ajoute : "Qu'est-ce qu'ils ont fait pour recruter, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mieux répartir les choses?"

Le comité qui dénonçait justement des économies sur le dos des habitants car depuis le mois de mars, les urgences à Lure ferment de 20h30 à 8h30 le lendemain matin. Pour le comité de vigilance les habitants du secteur sous vosgien en Haute-Saône n'ont pas égalité de traitement en ce qui concerne les urgences.

L'ARS se veut rassurante.

En ce qui concerne la fermeture de la ligne de SMUR à Vesoul, l'Agence Régional de Santé précise que "cette modification estivale n’a d’impact ni sur l’organisation de nuit, ni sur l’ouverture des services d’accueil d’urgences de Vesoul, Gray, ni sur les consultations non programmées à Lure".