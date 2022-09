Fermeture de l'Aquapolis à Limoges : les scolaires pourront-ils aller à la piscine vendredi ?

A Limoges, l'Aquapolis est toujours à l'arrêt. L'exploitant, la société privée Vert Marine, a décidé de ne pas rouvrir lundi une trentaine de piscines, dont le plus grand centre aquatique du Limousin, en raison de la hausse des coûts de l'énergie. Ce mardi, la collectivité, comme elle l'avait annoncé, a envoyé une mise en demeure pour obtenir une réouverture dans les 24h. Si n'est pas le cas, on va tout droit vers une procédure judiciaire de la part de Limoges Métropole, et alors que les scolaires doivent prendre le chemin des bassins ce vendredi.

La Fédération de Natation demande une réouverture immédiate

En attendant, la Fédération Française de Natation est sort de son silence. Dans un communiqué, elle demande la réouverture de toutes les structures immédiatement avançant les "conséquences directes pour l'ensemble des enfants et adultes qui ne pourront pas apprendre à nager".

à lire aussi Fermetures des piscines : la Fédération de natation demande leur réouverture "immédiate"

Un sentiment partagé par la présidente du comité départemental de natation en Haute-Vienne, Cécile Roussin, et pas seulement pour les nageurs licenciés à la fédération française : "Pour tous ces jeunes qui apprennent à nager, à se perfectionner vers le haut niveau. Je pense aussi aux scolaires qui ne vont pas pouvoir apprendre à nager et à se sauver et donc limiter le nombre de noyades, c'est une priorité pour le ministère des Sports. Je pense aussi aux handicapés qui ont un super accueil à l'Aquapolis et enfin les salariés, qui ont déjà beaucoup impactés par le Covid." Après deux années de pandémie Cécile Roussin espère que les autres pratiques sportives ne seront pas trop impactées par cette crise des prix de l'énergie.

Deux ans de Covid, sans cours de natation

Car depuis deux ans, contraintes sanitaires obligent, les scolaires n'avaient plus de cours de natation. Avec cette fermeture, et si aucun accord n'est trouvé ils vont être les premiers impactés déplore Séverine Pineau, co-présidente de la FCPE 87, principale fédération de parents d'élèves : "Le savoir nager fait partie des apprentissages que l'école se doit d'offrir à nos enfants. Surtout qu'ils ont déjà été pénalisés par le Covid."

La FCPE, qui par la voix de Séverine Pineau, s'engage à soutenir la communauté urbaine en soulignant qu'il ne s'agit pas que d'un équipement de confort, "c'est aussi un équipement d'éducation".

Limoges Métropole espère toujours que Vert Marine va revenir sur sa position. Mais quoiqu'il arrive, une décision sera prise ce mercredi soir concernant les scolaires, sachant qu'il faut une journée pour remettre la piscine en fonctionnement.