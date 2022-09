Fermeture de l'Aquapolis à Limoges, les usagers s'inquiètent, Vert Marine s'explique

L'Aquapolis de Limoges et 29 autres centres aquatiques fermés brutalement en France. La société Vert Marine en charge de l'exploitation des sites a fait savoir qu'il fallait "stopper l'hémorragie" après avoir pris connaissance du surcoût qu'entraînait la hausse des prix de l'énergie.

Chaque jour qui passe représente un surcoût de 200 000 euros pour l'entreprise. Si on avait gardé les piscines ouvertes, on mettait la clé sous la porte à la fin du mois. — Philippe Boissier, directeur régional de Vert Marine

L'entreprise a demandé à ce que les employés de Vert Marine puissent bénéficier du chômage partiel en attendant de trouver une solution pour rouvrir les piscines.

A Limoges, la fermeture de l'Aquapolis concerne plus de 1 300 personnes par jour. Des questions se posent quant au remboursement, ou non, des abonnements et des cartes 10 entrées, mais aussi aux cycles de natation pour les écoliers et les entraînements des clubs de natation.

Tout est déjà dans les tuyaux bancaires donc les usagers seront prélevés le 8 septembre. Nous ne pourrons pas les rembourser mais ils ne seront pas prélevés en octobre. Concernant les cartes 10 entrées, leur validité sera rallongé. — Claude Tourtois, directeur local de Vert Marine

Clubs sportifs et écoles sont aussi impactés

Claude Tourtois, le directeur local de Vert Marine, espère que la situation soit débloquée dans les prochaines semaines, "les écoles vont être impactées dès vendredi, donc s'il y a trois semaines de fermeture, les élèves rattraperont ces trois cours manqués".

Mais la situation inquiète Manon Charbonnier, responsable de la section water-polo de l'ASPTT de Limoges puisque deux de ses trois équipes ont été championnes de France l'an dernier : "les équipes adverses nous attendent au tournant, si on ne peut pas se réorganiser, ça va être compliqué d'être compétitif, cette année".