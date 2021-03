Fermeture de l'école élémentaire du Barcarès après la découverte d'une dizaine de cas de Covid-19

Tout commence en fin de semaine dernière lorsque deux enseignants du groupe scolaire Jean Moulin, au Barcarès, sont testés positifs. Les deux classes tenues par ces instituteurs sont alors fermées. Mais la mairie veut aller plus loin et lance une campagne de dépistage massive dans la salle polyvalente du Mas d'Ille. Depuis le début de la semaine près de la moitié des élèves ont été testés et 11 cas de Covid-19 découverts.

Fermeture des classes élémentaires

C'est après la découverte de ces cas que l'Agence Régionale de la Santé, avec la mairie, décident mardi 16 mars de fermer toutes les classes élémentaires de l'école dès le lendemain, mercredi 17 mars, et pour sept jours minimum. Deux cents enfants sont concernés. Seuls les 80 élèves de la maternelle ont encore école.

Ça permet d'éviter un cluster qui pourrait être dramatique dans l'école." (Alain Ferrand, maire du Barcarès)

A l'origine de cette campagne de dépistage, Alain Ferrand, le maire du Barcarès. Pour lui il fallait réagir vite après la découverte de ces cas : "Onze élèves testés positifs ça peut paraître peu, mais justement pour éviter la propagation il fallait prendre des mesures efficaces. Ça permet d'éviter un cluster qui pourrait être dramatique pour l'école Jean Moulin."

Élargissement de la campagne de dépistage

Et même si l'école élémentaire a fermé, la campagne de dépistages se poursuit et même s'accélère. En milieu de semaine, mercredi 17 mars, alors que près de la moitié des élèves des classes élémentaires ont été testés, le maire décide d'élargir la campagne aux élèves de maternelle. Il explique : "c'est important le dépistage. Les enfants même s'ils sont asymptomatiques, même si ce n'est pas très dangereux pour eux, ils peuvent le propager rapidement au niveau des parents, des grands-parents."

La campagne de dépistage salivaire massive a lieu dans le Mas d'Ille du Barcarès. © Radio France - Alexandra Lagarde

Tous les enfants du groupe scolaire Jean Moulin peuvent donc désormais se faire dépister au Mas d'Ille gratuitement. Leïla est venue avec ses deux enfants. Elle est soulagée de savoir que son fils, en école maternelle, peut lui aussi faire le test : "on a eu trois cas dans la classe de Lina (sa fille), du coup j'ai décidé de faire faire le test à mon fils. La maîtresse m'a conseillé aussi de le faire."

On a 200 enfants dans les classes élémentaires, on en a dépisté la moitié." (Céline, en charge de la campagne de dépistage.)

Dans la grande salle des fêtes deux employés du Centre Communal d'Action Sociale du Barcarès, un infirmier et une élu de la municipalité accueillent les parents et les enfants. L'objectif : tester tout le monde. Céline est responsable de la campagne, elle fait le bilan à la mi-semaine : "On a dépisté 105 enfants en tout !" s'exclame-t-elle devant la liste des prénoms.

Deux employés de la mairie, un élu de la municipalité et un infirmier prennent en charge les parents et enfants dans la salle polyvalente. © Radio France - Alexandra Lagarde

_"On a 200 enfants dans les classes élémentaires, on en a dép_isté la moitié. On a 80 élèves en maternelle. On a commencé le dépistage ce mercredi matin. 5 enfants sont venus." Elle marque un temps d'arrêt puis conclut :"il faut tester en masse pour limiter la propagation. Si ça donne l'exemple pour d'autres écoles c'est bien."