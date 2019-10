Fermeture de l'usine Michelin : "Tout le monde à La Roche-sur-Yon connaît quelqu'un qui y a travaillé"

Vendée, France

"C'est un symbole qui va s'en aller. Après S20, c'est Michelin", résume Michel, retraité venu faire ses courses au marché des Halles de La Roche-sur-Yon ce vendredi matin. "Le Ouest-France" sous le bras, il contemple la photo de Une. Un syndicaliste, essuyant comme une larme sur sa joue, adossé à un panneau sur lequel le bibendum agite la main. En signe, dirait-on aujourd'hui, d'au revoir. Et le titre : "Le choc", pour les salariés, il en est aussi un pour les Yonnais.

"Mon père, il l'a construite, cette usine"

"Tout le monde connaît quelqu'un qui a travaillé chez Michelin", dit Michel. "Cette fameuse cheminée, dont les travaux ont duré je-ne-sais combien de temps !", se souvient André, la moustache grise. L'usine a ouvert en 1972. "Gamin, on voyait les bus Michelin qui passaient devant la maison le matin, pour ramener les ouvriers des campagnes environnantes. Michelin, ils étaient venus en Vendée pour trouver de la main d'oeuvre docile et pas trop chère, c'est ce qu'ils ont trouvé à La Roche-sur-Yon".

L'usine Michelin de La Roche-sur-Yon a participé à modeler le paysage : "Le barrage du Moulin-Papon, c'est pour notamment pour alimenter Michelin qu'ils l'ont construit en 1971", affirme Michel : "L'usine avait son arrivée d'eau directement du lac pour refroidir les machines".

Le barrage, héritage de Michelin

"L'agglo perd un site emblématique", témoigne Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon. "Michelin est arrivé ici dans les années 1960, avec la création du barrage du Moulin Papon. Ce qu'on va perdre, c'est les Michelins, qui se reconnaissent comme ça, et qui perdent beaucoup".

Et au bistrot, on croise Laurent Bossard, fils du fondateur de l'entreprise yonnaise Bossard, qui raconte à qui veut l'entendre comment son père "a toujours travaillé avec Michelin. Il connaissait bien monsieur Michelin, et le fils François. C'est mon père qui a construit l'usine, enfin toute l'électricité du site de La Roche-sur-Yon. Jusqu'à aujourd'hui, Bossard travaille toujours avec Michelin partout dans le monde". Mais bientôt plus à La Roche-sur-Yon.