À Sainte-Gemmes-Le-Robert, les habitants, attristés, essaient de s'adapter à la fermeture de leur boulangerie

Ce samedi 30 avril au matin, comme toutes les semaines depuis un mois, Monique et André, 75 et 80 ans, font leur virée quotidienne à la boulangerie de Bais. Mais ils ne apportent plus de baguette, comme ils en avaient pourtant l'habitude. Maintenant, ils achètent du pain qui se conserve plus longtemps.

"Un retour à l'époque de ma grand-mère"

Pour éviter les aller-retour en voiture, le couple de retraités achète trois boules de pain, "non coupées, sinon ça sèche", explique Monique qui ne veut pas faire trop d'aller-retour entre sa commune et les villes alentour. Le couple fait des achats groupés le samedi et congèle le pain quand ils le peuvent.

Monique et André achètent désormais leur pain en grande quantité à Bais depuis que la boulangerie de Sainte-Gemmes-le-Robert a fermé. © Radio France - Philippine Oisel

Des craintes pour l'avenir de la commune

Monique et André ont choisi la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert il y a quinze ans, pour sa situation géographique, entourée de chemins de randonnée. Aujourd'hui, ils voient toujours les cyclistes passer mais ils ne s'arrêtent plus comme avant. En cause : les commerces qui ferment un à un. "Un village qui n'a plus de commerçant, c'est un village qui meurt. On ne rencontrera plus les gens que l'on avait l'habitude de voir chez le boulanger", regrette André.

Un distributeur à pains d'ici deux, trois semaines

Face à la fermeture de la boulangerie, le maire a décidé d'installer un distributeur à pains, même s'il aurait "préféré que quelqu'un reprenne le commerce". Cette solution ne convainc pas Anita, une riveraine : "Le distributeur ne va pas me distribuer mes viennoiseries du dimanche. Et puis, il n'y aura pas le sourire de la boulangère". Et ça, ça va beaucoup manquer à la dernière commerçante de Saint-Gemmes-le-Robert ouverte tous les jours : la coiffeuse Kathy. "J'avoue que je me sens un peu seule, ça fait bizarre. Une boulangerie, ça apporte une activité dans la ville", explique la gérante qui a peur de voir la fréquentation de son salon diminuer suite à cette fermeture.