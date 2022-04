Fermeture de la Gare du Sud à Nice : "On est tous très déçus", les restaurateurs accusent le bailleur

Le feuilleton de la gare du sud continue à Nice. Depuis vendredi 1er avril, la halle gourmande est fermée. Décision de la ville "pour protéger la santé publique" après un contrôle d'hygiène qui pointe plusieurs défaillances. Résultat, les restaurateurs n'ont plus le droit d'accueillir des clients jusqu'à nouvel ordre. Ils peuvent cependant continuer la vente à emporter.

L'arrêté de la mairie se base sur le rapport d'analyse d'un laboratoire. Des prélèvement ont été fait dans plusieurs endroits de la gare du sud. La conclusion est sans équivoque, il y a des taux de bactéries trop élevé notamment dans le local de plonge, dans les sanitaires ou sur les tables mange debout. Des résultats "alarmants" selon la ville avec notamment la présence de la dangereuse bactérie Escherichia Coli. La bactérie n'est pas présente dans les restaurants à proprement parler mais dans les parties communes.

Les restaurateurs alertent sur des défaillances du bailleur

Ce sont les restaurateurs qui ont donné l'alerte. Des restaurateurs en conflit avec Urban Renaissance leur bailleur. C'est lui qui doit gérer le nettoyage des parties communes. Ils dénoncent notamment des loyers hors de prix et une gestion déplorable. Beaucoup pour protester ont arrêter de payer leur loyer. Une procédure judiciaire est en cours.

Alors même si leurs restaurants peuvent rouvrir après le nettoyage complet de la gare du sud qui a lieu en ce moment. Ces restaurateurs savent que leurs commerces peuvent fermer dans les prochains mois. Contacté par France Bleu Azur, Urban Renaissance refuse de s'exprimer sur le dossier.

De quoi provoquer le dégoûts des restaurateurs encore présents. Ils ne sont plus que 5 sur les 32 présents à l'ouverture de la halle gourmande. "On a eu une baisse énorme de chiffre d'affaire au fil du temps du à d'énorme manquement du bailleur", explique Sébastien est le gérant de l'enseigne "monsieur Albert". "On est très déçus de la situation", poursuit-il. "C'est beaucoup de projets de vie qui sont tombés à l'eau, de personnes qui ont mis toutes leurs économies et leur énergie dans ce projet", assure-t-il.