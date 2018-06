Indre, Centre-Val de Loire, France

L'image diffusée par le comité de défense de l’hôpital du Blanc est frappant une chaîne dans sa gaine de plastique bleu, fermée par un lourd cadenas fait 2 tours autour des poignées de la salle d'accouchement. Le cliché accompagné de cette légende "La Porte de la Honte" est déjà largement commenté et partagé et n'a pas du tout plu au député LREM de l'Indre François Jolivet et il le fait savoir.

Dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook François Jolivet s'étonne de "cette défiance faite aux équipes médicales de la maternité de l’établissement du Blanc." S'il affirme comprendre la fermeture estivale faute de personnel médical suffisant Il dénonce un procédé qu'il juge "proprement inadmissible" et qui envoie un très mauvais message de défiance aux équipes "L’infantilisation n’a jamais été une méthode de management !" insiste-t-il avant de déclarer qu'il compte bien montrer ces images au directeur de cabinet de la Ministre de la santé et des solidarités qu'il doit rencontrer ce soir (vendredi 28/06) à 18h. "Je ne doute pas de sa réaction" conclut-il.