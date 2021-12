Fermeture de la mosquée : le maire d'Allonnes se dit étonné et sidéré

C'est la première fois que Gilles Leproust s'exprime sur la fermeture de la mosquée d'Allonnes. Le maire de la ville regrette le manque de transparence de la part des services de l'Etat et se dit étonné par les accusations formulées contre certains imams et responsables du lieu de culte.

"Pour la communauté musulmane d'Allonnes, c'est un traumatisme". C'est aussi pour cela que Gilles Leproust a pris son temps pour s'exprimer sur la fermeture de la moquée. Une fermeture administrative pour six mois ordonnée, depuis le 27 octobre, par la préfecture de la Sarthe. Les services de l'Etat reproche à certains imams et responsables de la mosquée de faire l'apologie du terrorisme.

Le maire communiste d'Allonnes se dit étonné et sidéré

Des accusations graves qui surprennent le maire d'Allonnes. " Oui, je suis étonné" reconnait Gilles Leproust. Il regrette aussi un certain manque de transparence dans ce dossier. " Les femmes et les hommes cités dans ce rapport, à ma connaissance, n'ont toujours pas été entendus par la police et la justice. Donc çà nous laisse dans une situation de sidération et d'interrogation". L'élu qui affirme avoir été mis devant le fait accompli, aurait aimé être associé pour mieux appréhender ce sujet complexe qui peut accentuer les divisions entre les 11 200 habitants de cette commune populaire du Sud du Mans. Le maire d'Allonnes salue d'ailleurs l'esprit de concorde de la population. " Vous savez, dans cette ville, nous travaillons le faire ensemble, le vivre ensemble pour que chacun et chacune avec ses différences, puissent en faire un enrichissement mutuel malgré des épisodes parfois compliqués".

Des habitants en grande détresse

Comme la crise sanitaire qui a compliqué la vie d'une partie des Allonnais. "J'ai vu le décrochage du nombre d'habitants, de familles, notamment à travers les distributions de repas aux Restos du coeur, au Secours populaire, au Secours catholique, sur la ville d'Allonnes. Il y a des gens qui sont en grande détresse". Gilles Leproust remet sa caquette de militant communiste pour épingler le gouvernement qui " ne donne pas de coup de pouce significatif important pour le SMIC, alors que de l'autre côté, jamais les actionnaires se sont aussi bien portés dans les grandes entreprises notamment".

Je suis pour la suppression de l'Agence régionale de santé - Gilles Leproust, maire d'Allonnes

Gilles Leproust, le maire d'Allonnes © Radio France - yann lastennet

Il n' y a pas de centre de vaccination à Allonnes qui est pourtant la 4e ville la plus peuplée du département. "Nous, on avait dit au préfet qu'on était disponibles s'il y avait besoin. Ce n'est pas le choix qui a été fait par l'Agence régionale de santé (ARS). Pour une part, je le regrette". Car précise Gilles Leproust, pour ouvrir un centre de vaccination, il faut du personnel et des financements. Le maire d'Allonnes en veut à l'ARS. " On est incapable aujourd'hui dans une commune comme Allonnes, mais c'est vrai des autres communes de la métropole, de savoir combien de personnes qui pourraient être vaccinées, le sont". Ce qui permettrait dit-il de prendre des mesures d'accompagnement pour les personnes les plus fragilisées, les moins mobiles. "Pour ma part, je suis pour la suppression de l'Agence régionale de santé".

Gilles Leproust reproche à l'ARS de prendre des décisions qui devraient appartenir aux élus, aux usagers, aux personnels de santé. "Qu'ils puissent avoir la voix au chapitre pour véritablement mettre des mesures qui soient les plus adaptées. On voit bien la situation de l'hôpital de notre département". Et notamment celles des hôpitaux de proximité, ajoute l'élu. Elles ferment régulièrement faute de médecins.

